¸µ£Ô£Ï£Ë£É£Ï¾ëÅçÌÐ¡Ö¿·¤¿¤ÊÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¡×£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¡õ¿·²ñ¼ÒÀßÎ©¤ò£Ø¤ÇÊó¹ð
¡¡¸µ£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¾ëÅçÌÐ¤¬£µÆü¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¾ëÅç¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤Î¸ø¼°£Ø¤ò³«Àß¡££Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤È¿·²ñ¼ÒÀßÎ©¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¿¼Ìë£°»þ¤Á¤ç¤¦¤É¤Ë£Ø¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤È¤Î·ÀÌó´ü´Ö¤òËþÎ»¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¾ëÅç¥Õ¥¡¡¼¥à¤òÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¿©¤ÈÊë¤é¤·¤ÎÂ¸µ¤«¤é¡¢¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾ëÅç¤é¤·¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£±Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò£Ô£Ï£Ë£É£Ï¡×¤Ï¡¢£²£´Ç¯£´·î£±£²Æü¤Ë£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò¤È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ç·ÀÌó½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¾ëÅç¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤â³«Àß¡£ÂåÉ½¼èÄùÌòÍó¤Ë¤Ï¡Ö¾ëÅçÌÐ¡×¤Èµ¤µ¤ì¡¢ÁÏ¶ÈÆü¤Ï£±·î£±Æü¡£·ÝÇ½³èÆ°¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¹Ö±é³èÆ°¤ä£Å£Ã³èÆ°¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿»ö¶ÈÆâÍÆ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£