「シャッフルアイランド」伊藤桃々「ハゲすぎ」0歳頃の写真公開「天使ちゃん」「すでに顔が出来上がってる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/05】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が1月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。赤ちゃんの頃の写真を公開した。
【写真】25歳全顔整形モデル「すでに顔が出来上がってる」赤の産着着た0歳の姿
伊藤は「0歳わたしハゲすぎでしょ 笑」とつづり、赤ちゃんの頃の写真を投稿。白のスタイと赤の産着を着用し、クリクリとした目で正面を見つめる可愛らしい姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ癒される」「すでに顔が出来上がってる」「天使ちゃん」「愛らしい」などの声が上がっている。
同番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
