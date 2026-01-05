2025年の全番組の年間視聴率が5日に確定し、フジテレビの朝の情報番組「めざましテレビ」第2部（午前6時10分〜8時）が番組平均個人全体視聴率4.1％、コアターゲット視聴率（男女13〜49歳）3.3％、世帯視聴率7.1％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を記録。コアターゲット視聴率は20年に同局で指標導入以来、昨年から2年連続で1位を獲得した。

出演者とプロデューサーのコメントは以下の通り。

【伊藤利尋キャスター】

「昨年は多くの皆さまにご覧頂き、ただただ感謝の気持ちで一杯です。今年もたくさんの情報はもちろん、“元気”と“癒し”をお届け出来ればと思います。私は癒し担当では無さそうですが…何卒よろしくお願い致します」

【井上清華キャスター】

「情報をお届けする立場の私たちですが、時には視聴者の皆さまからの温かいメッセージに励まされ、時には取材にこたえてくださった皆さまの声に元気をいただき、そのおかげで明るく彩りのある１年をまた重ねることができました。2026年もその感謝をお返ししながら、パワーアップを忘れず、皆さまの朝にお供できましたら幸いです！よろしくお願い致します」

【生田竜聖キャスター】

「いつも忙しい朝に『めざましテレビ』を選んでくださり、ありがとうございます。馬よりも速く、そしてわかりやすく、いろいろな情報をあなたの元へお届けします。今年も『めざましテレビ』をよろしくお願い致します！」

【小室瑛莉子情報キャスター】

「小学校の時『めざましテレビ』で輝く先輩方を見て、フジテレビに入社したいと決意しました。その『めざましテレビ』に、入社５年目にして新加入！心躍る一方、緊張の日々を過ごしております。情報キャスターとして、視聴者の皆さまの一日に役立つ、そしてホッと安心できるような朝をお届けできるよう、工夫をしながらお伝えしたいと思っております。爽やかな朝の一員になれるよう励んでまいります。よろしくお願い致します！」

【佐々木渉チーフプロデューサー】

「2025年も多くの視聴者の皆さまに『めざましテレビ』をご覧いただき、誠にありがとうございました。4月からは、初めて8時台でも番組を楽しんでいただけるようになりました。出演者・スタッフ一同、心より感謝申し上げます。新年は早速『CHOPPER’s』など、新たな仲間が加わりました。2026年も幅広い世代の皆さまに愛されるコンテンツ、信頼できる情報をお届けできればと思います。そして、太陽や家族のように温かい番組、視聴者の気持ちに“一番近い”番組であり続けたいと考えています。本年もどうぞよろしくお願い致します」