「薄毛」「彼女ができない」悩める男性が激変、「家族にも“誰”と言われるレベル」のスゴ技で新年イメチェンを
新たな年が始まり、「今年は自分も変わろう！」と決意する人も多いのでは？ 内面はもちろんだが、わかりやすくビジュアルからイメチェンして気分を変えてみるのもいいだろう。とはいえ、これまで外見を意識していなければ、「何をどうしたら…」と悩む人も多いだろう。そこで、2025年に反響の多かった、人気美容師によるイメチェン事例を紹介。どんな人でも変わることができる、そんな勇気をくれるだろう。
【ビフォーアフター】「いや誰？」震えるレベルに激変した施術後
■薄毛×直毛の悩みを「色気センターパート」で解決
男性たちを劇的に変貌させるのは、3000人の顧客を抱えるフリーランスの人気美容師・カンタさん（＠ka.n_wl）。道行く人に声をかけてカッコよくイメチェンさせる「渋谷でイメチェンさせる人」として、YouTubeやTikTokなどで動画を配信している。
「前髪が薄くて、直毛だからペタッとする。1年近く美容室に行けず、鏡を見るのも嫌だった」――そんな男性の悩みに、カンタさんは骨格と髪質を見極めた提案を行った。中途半端にロン毛になった髪型を変えるべく選んだのは、流行の“センターパート”。分け目を中央から少しずらし、トップに立ち上がりをつけることで輪郭をカバー。目にかかる長さで目力を強調し、大人の色気を演出した。「忙しい人でも再現できるように」と、ノーセットでも決まるように設計したという。
また、重く暗い印象になっていた黒髪をアッシュグレーでカラーリング。「おしゃれにイメチェンしたいならヘアカラーはおすすめ。アッシュグレーは幅広い方に似合う色ですが、とくに大人っぽい雰囲気の方にめちゃめちゃ合うし、女性ウケもいい色なんです！」とカンタさん。施術後、SNSでは「家族に“誰？”と言われるレベル」「別人すぎて驚いた」と絶賛の声が相次ぎ、動画再生数は急上昇。これまでカラーに挑戦したことのない初心者には、ミルクティーベージュやナチュラルブラウンもおすすめだという。
■「彼女ができないイケメン」を韓国アイドル風に
「顔は褒められるのに、なぜか彼女ができない」――そんな男性の課題は、長めヘアで印象がぼやけていたこと。カンタさんは今っぽいセンターパートと、前髪の上げ下げができる2Wayスタイルを提案。毛量と直毛を考慮し、タイトなバランスと毛先の軽さで爽やかさを演出した。イメージはStray Kidsのフィリックスの“こぼれ毛流れ”。「女子目線のカッコ良さを取り入れるのがポイント。韓国アイドルは参考になります。また、前髪を下ろしたスタイルは女性ウケも良く、目にかかるくらいの長さに設定すると目が大きく見えます」とのこと。
さらに、ドライヤーの当て方や束感の作り方、適したスタイリング剤まで丁寧にレクチャー。施術後の動画には「芸能界からスカウトされそう」「私の推しに似てる」「別人みたい」とコメントが殺到し、SNSで拡散。視聴者からは「こういう変身企画もっと見たい！」という声も多かった。
■就職成功から1年後、逆戻りした男性を再起動
以前、カンタさんの手によるイメチェンでオタク風な容貌から脱し、就職を成功させた男性。しかし1年後、髪は伸び放題、プリン状態に逆戻り。「また変わりたいけど、どうすれば…」という悩みに、カンタさんは中性的で軽めのウルフヘアを提案した。頬骨に落ちる毛束で顔の長さをカバーし、前髪のうねりには毛先の重さで対応。さらに初ブリーチでホワイトラベンダーを選び、“派手すぎず品のある個性”を演出。「ちょっと色落ちしてもその雰囲気を楽しめるカラーなので、ケアをあまりしないという男性には向いていると思います」。
キープし続けるのが難しい人には、再現性とアフターケアが重要だとのこと。動画公開後には、「アイドルみたい！」「この色、真似したい」「仕事もプライベートも頑張れそう」とポジティブな反響が続出。「女性に褒められて、この状態をキープする努力を続けられるようになってほしい」という応援の声も寄せられた。
これら事例に共通するのは、顔立ち・骨格・髪質・ライフスタイルまで見立てる設計力だ。カットで輪郭を補正し、カラーで重さを抜き、再現性を担保する。髪型は自己表現の入り口。外見が変われば、行動も変わる。施術後の動画はどれも高評価を獲得し、SNSでも前向きなコメントが多数。彼らのイメチェンを参考に、新たな年を新たなスタイルでスタートする参考にしてほしい。
