¡¡¸µTOKIO¡¦¾ëÅçÌÐ¡Ê55¡Ë¤¬5Æü¡¢º£Ç¯1·î1Æü¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¾ëÅç¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Æ±¼Ò¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â³«Àß¤·¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÆüº¢¤è¤ê²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤È¤Î·ÀÌó´ü´Ö¤òËþÎ»¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¾ëÅç¥Õ¥¡¡¼¥à¤òÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ª¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¾ëÅç¥Õ¥¡¡¼¥à¸ø¼°X¤ò³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Î³èÆ°¡¦¤ªÃÎ¤é¤»¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ËÜ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤â¿ï»þ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¡£¡Ö¿©¤ÈÊë¤é¤·¤ÎÂ¸µ¤«¤é¡¢¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Öº£Æü¤ò¹Ì¤·¡¢ÌÀÆü¤ò°é¤Æ¤ë¡£¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ÝÇ½³èÆ°¡¦¹Ö±é¡¦ÃÏ°è¡¦¶µ°é¡¦¼Ò²ñÏ¢·È¡¦EC»ö¶È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µTOKIO¾ëÅçÌÐ¤Î¿·²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¾ëÅç¥Õ¥¡¡¼¥à¡×
