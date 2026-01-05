¥ì¥¤¥«¡¼¥ºÈ¬Â¼ÎÝ¡¡3ÀïÏ¢Â³Éé½ý·ç¾ì¡Ä6Æü¤«¤é¤ÎÅ¨ÃÏ±óÀ¬2Ï¢Àï¤â»²²Ã¤»¤º¡¡¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¤¬ÌÀ¸À
¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê27¡Ë¤¬4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥ºÀï¤ÏÉé½ý·ç¾ì¡£»î¹çÁ°¤Î²ñ¸«¤ÇJJ¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¤Ï¡¢6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤«¤é¤ÎÅ¨ÃÏ2Ï¢Àï¤â·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡12·î28Æü¡ÊÆ±12·î29Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥¥ó¥°¥¹Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿È¬Â¼¡£¹ë²÷¤Ê¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥À¥ó¥¯¤ä3P¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É12ÆÀÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤â¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤È¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Ç58ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ´°¾¡¡£Ï¢ÇÔ¤ò3¤Ç»ß¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥ºÀï´Þ¤á¤Æ3ÀïÏ¢Â³¤Ç·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥Ç¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¯¥á¥Ê¥ß¥óµ¼Ô¤¬¡¢¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥ºÀï¤È¤Î»î¹çÁ°¤Î¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¤Î²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¤Ï¡Ö¥ë¥¤¤ÏÅ¨ÃÏ±óÀ¬2Ï¢Àï¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Ê¤¤¡×¤È6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤«¤é¤ÎÅ¨ÃÏ2Ï¢Àï¤â·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¡¢5ÀïÏ¢Â³·ç¾ì¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£