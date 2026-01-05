µÜÀ¤Î°Ìï¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´¹ñ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー³«ºÅ¡¡¡Ö¿·¶Ê¤âÂô»³ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×
¡¡µÜÀ¤Î°Ìï¤¬¡¢Á´¹ñ5ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤ï¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØµÜÀ¤Î°Ìï Live Tour 2026 ¡ÈIllusionist¡É¡Ù¤ò6·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¡ØµÜÀ¤Î°Ìï Fan meeting 2026¡¡Happy New Year!!¡Ù¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢1·î4Æü¤ËÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØµÜÀ¤Î°Ìï Fan meeting 2026¡¡Happy New Year!!¡Ù¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÜÀ¤¤Ï¡Ö¥Ä¥¢ー¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Àä»¿½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢¿·¶Ê¤âÂô»³ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë