ヒーハイスト<6433.T>＝買い戻しに火がつき一時ストップ高。生成ＡＩ市場の拡大が顕著となるなか、ロボティクス分野との融合によってＡＩが社会に貢献するフィジカルＡＩが、新たな成長分野としての位置付けで日米株式市場においてテーマ性を発揮している。そのなか、産業ロボット向け直動ベアリングなどを主力とし、ヒューマノイド開発にも意欲的な同社株への注目度が再び高まっている。同社は高技術力に定評があり、世界初の「転がり案内による球面軸受け」の開発に成功しロボット関節への採用実績もあることから、今後の商機獲得が期待されている。株式需給面では信用買い残は５０万株弱で高止まりした状態だが、貸株市場を経由した空売りが積み上がっており、そのショートカバーが目先株価を押し上げる格好となったようだ。



千代田化工建設<6366.T>＝急騰。一時１４％を超える上昇で一気に８４０円台まで株価水準を切り上げ、２０１８年１０月以来約７年３カ月ぶりの高値圏に浮上した。昨年は東洋エンジニアリング<6330.T>がレアアース関連のテーマで人気化したが、同じプラント関連株としてそれに追随する動きとなってきた。トランプ米政権下で化石燃料回帰の動きがみられるなか、特にＬＮＧプラントで強みを有する同社の存在に光が当たり、海外筋など機関投資家資金の流入も観測されているもよう。トランプ米政権による南米ベネズエラへの軍事攻撃でプラント関連株には地政学リスクよりも、石油など化石燃料へのエネルギー需要拡大がポジティブな思惑として作用している。



メタプラネット<3350.T>＝物色の矛先向かい急動意。２０２５年１２月３０日取引終了後、ビットコイン・インカム事業の２５年１２月期通期の売上高見通しについて、前回予想の６３億円から８５億８１００万円に上方修正すると発表した。これが好感されている。ビットコインデリバティブに係る受取オプション料、実現損益、並びに当該ポジションに係る期末時点での評価損益を反映した。ビットコイン・インカム事業はビットコインデリバティブを活用して継続的な営業収益を創出し、中長期的なビットコインの蓄積を支援することが目的。長期保有を目的とするビットコインは同事業とは区分して管理される。あわせて、ビットコインを追加購入したことを明らかにした。購入枚数は４２７９ビットコインで、現在の保有枚数は３万５１０２ビットコインになったという。



