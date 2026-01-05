DF西尾隆矢が大宮へ完全移籍「これからもセレッソ大阪のことは大好きです」
セレッソ大阪は5日、DF西尾隆矢(24)がRB大宮アルディージャへ完全移籍することを発表した。
西尾はU-15からC大阪に在籍し、昨年のJ1では25試合に出場した。大宮を通じて「J2優勝、J1昇格を成し遂げるために、自分のすべてを出して戦います。皆さまと共に戦えることを楽しみにしています。よろしくお願いします!」とコメントしている。
C大阪を通じては以下のように伝えている。
「セレッソ大阪ではアカデミーからここまで本当にたくさんの経験をさせていただき成長させてもらいました。セレッソ大阪で得た経験は間違いなく僕の人生においてかけがえのないものだと思います。これからのサッカー人生、この経験を糧にさらに成長して、皆さんにまた活躍している姿をお見せできるように頑張ります。チームを離れますがこれからも一選手として応援していただければ幸いです。これからもセレッソ大阪のことは大好きです。本当に長い間ありがとうございました」
