名古屋の2026年背番号決定!! 10年ぶり復帰のMF小屋松知哉が58番、2選手は他クラブへの移籍前提に交渉中
名古屋グランパスは5日、明治安田J1百年構想リーグのトップチーム体制を発表した。
ペトロヴィッチ監督を招聘して迎える新シーズンの背番号が決定し、10年ぶりの復帰となるMF小屋松知哉(←柏)は58番、北海道コンサドーレ札幌から加入したMF高嶺朋樹は31番、FC今治から加入したFWマルクス・ヴィニシウスは25番となった。
なお大田シチズンへ期限付き移籍したMFハ・チャンレとFC大阪に期限付き移籍したFWアヴェレーテ・イーブスは、他クラブへの移籍を前提とした交渉中だとしている。
以下、背番号一覧
▽GK
1 シュミット・ダニエル
16 武田洋平
35 ピサノアレックス幸冬堀尾
36 萩裕陽(←名古屋U-18)
▽DF
2 野上結貴
3 佐藤瑶大
4 宮大樹
6 河面旺成
13 藤井陽也
20 三國ケネディエブス
37 久保遥夢(←前橋育英高)
44 森壮一朗
55 徳元悠平
70 原輝綺
▽MF
7 和泉竜司
8 椎橋慧也
9 浅野雄也
14 森島司
15 稲垣祥
17 内田宅哉
19 甲田英將(←愛媛/レンタル復帰)
27 中山克広
29 吉田温紀(←愛媛/レンタル復帰)
31 高嶺朋樹(←札幌)
32 鈴木陽人
33 菊地泰智
41 小野雅史
58 小屋松知哉(←柏)
66 山中亮輔
▽FW
10 マテウス・カストロ
11 山岸祐也
18 永井謙佑
22 木村勇大
25 マルクス・ヴィニシウス(今治)
28 榊原杏太(←藤枝/レンタル復帰)
30 杉浦駿吾
