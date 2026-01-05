　名古屋グランパスは5日、明治安田J1百年構想リーグのトップチーム体制を発表した。

　ペトロヴィッチ監督を招聘して迎える新シーズンの背番号が決定し、10年ぶりの復帰となるMF小屋松知哉(←柏)は58番、北海道コンサドーレ札幌から加入したMF高嶺朋樹は31番、FC今治から加入したFWマルクス・ヴィニシウスは25番となった。

　なお大田シチズンへ期限付き移籍したMFハ・チャンレとFC大阪に期限付き移籍したFWアヴェレーテ・イーブスは、他クラブへの移籍を前提とした交渉中だとしている。

　以下、背番号一覧

▽GK

1 シュミット・ダニエル

16 武田洋平

35 ピサノアレックス幸冬堀尾

36 萩裕陽(←名古屋U-18)

▽DF

2 野上結貴

3 佐藤瑶大

4 宮大樹

6 河面旺成

13 藤井陽也

20 三國ケネディエブス

37 久保遥夢(←前橋育英高)

44 森壮一朗

55 徳元悠平

70 原輝綺

▽MF

7 和泉竜司

8 椎橋慧也

9 浅野雄也

14 森島司

15 稲垣祥

17 内田宅哉

19 甲田英將(←愛媛/レンタル復帰)

27 中山克広

29 吉田温紀(←愛媛/レンタル復帰)

31 高嶺朋樹(←札幌)

32 鈴木陽人

33 菊地泰智

41 小野雅史

58 小屋松知哉(←柏)

66 山中亮輔

▽FW

10 マテウス・カストロ

11 山岸祐也

18 永井謙佑

22 木村勇大

25 マルクス・ヴィニシウス(今治)

28 榊原杏太(←藤枝/レンタル復帰)

30 杉浦駿吾