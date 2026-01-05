「糖尿病の検査」は何を確認しているかご存知ですか？【医師監修】

糖尿病は、血糖値が慢性的に高くなる病気で、進行するとさまざまな合併症を引き起こします。しかし、初期には自覚症状に乏しいことが多く、健康診断や血液検査で初めて異常に気付くことも少なくありません。検査結果には、血糖値やHbA1cといった数値が記載されていますが、それぞれが何を意味し、どのくらいの数値で注意が必要なのか、すぐにはわかりにくいかもしれません。

この記事では、糖尿病の検査で確認される内容をわかりやすく解説します。ご自身の検査結果を正しく理解し、早めの対策に役立てていただければと思います。

糖尿病の検査で確認していることとは

糖尿病が疑われるときはどのような検査を行いますか？

糖尿病が疑われる場合、まず血糖値やHbA1cといった血液検査が行われます。これにより、現在の血糖の状態や、過去1～2ヶ月の平均的な血糖の傾向を把握します。初診時には空腹時血糖や随時血糖の測定に加え、75gブドウ糖負荷試験（OGTT）が行われることもあります。

そのほか、尿検査で尿糖や尿タンパクの有無を確認したり、糖尿病による合併症を調べたりするために眼底検査や腎機能検査が行われることもあります。患者さんの状態や症状に応じて、必要な検査項目が選ばれます。

糖尿病検査で確認していることを教えてください

糖尿病の検査では、主に血糖コントロールが正常に行われているかを確認します。血糖値やHbA1cの測定により、血糖の異常があるかどうか、またその持続性を評価します。これにより、糖尿病の診断や、予備群（境界型）の判定が可能になります。

さらに、尿糖や尿タンパクが検出されていれば、すでに糖尿病による腎臓への影響が始まっている可能性があります。検査は診断だけでなく、病気の進行や合併症のリスク評価にも役立ちます。

糖尿病は、血液検査や尿検査で見つかる数値の異常から早期に発見できる病気です。HbA1cや血糖値の数値を正しく理解し、必要な検査や診察を受けることが、合併症の予防や健康維持につながります。

検査結果で糖尿病型と指摘された場合には、ただちに診断がつくとは限りませんが、再検査や追加の評価が必要です。気になる数値があるときには、自己判断せず、かかりつけの医師に相談するようにしましょう。

