5日前引けの日経平均株価は3日ぶり反発。前営業日比1419.62円（2.82％）高の5万1759.10円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は984、値下がりは554、変わらずは61と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を336.93円押し上げ。次いで東エレク <8035>が219.61円、ＳＢＧ <9984>が137.18円、ファストリ <9983>が39.31円、フジクラ <5803>が34.76円と続いた。



マイナス寄与度は4.25円の押し下げでエムスリー <2413>がトップ。以下、トレンド <4704>が2.21円、ベイカレント <6532>が2.07円、住友不 <8830>が2.01円、クレセゾン <8253>が1.67円と並んだ。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、機械、電気機器、医薬品、証券・商品、卸売と続いた。



株探ニュース

