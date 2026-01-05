東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、日本精密、協和コンサルがS高 東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、日本精密、協和コンサルがS高

5日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数935、値下がり銘柄数446と、値上がりが優勢だった。



個別では日本精密<7771>、協和コンサルタンツ<9647>がストップ高。ＡＮＡＰホールディングス<3189>、ヒーハイスト<6433>は一時ストップ高と値を飛ばした。太洋基礎工業<1758>、第一建設工業<1799>、佐藤渡辺<1807>、大成温調<1904>、弘電社<1948>など96銘柄は昨年来高値を更新。大黒屋ホールディングス<6993>、メタプラネット<3350>、千代田化工建設<6366>、エブレン<6599>、岡本硝子<7746>は値上がり率上位に買われた。



一方、クオンタムソリューションズ<2338>、ピクセルカンパニーズ<2743>、日本オラクル<4716>、イー・ロジット<9327>が昨年来安値を更新。レダックス<7602>、日本フエルト<3512>、フィル・カンパニー<3267>、ＪＭＡＣＳ<5817>、トレードワークス<3997>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

