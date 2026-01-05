ETF売買動向＝5日前引け、リートコア、ｉＦブロサムが新高値 ETF売買動向＝5日前引け、リートコア、ｉＦブロサムが新高値

5日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前営業日比86.4％増の3182億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同133.7％増の2265億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年４回決算型） <2625> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ <1498> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 <1489> 、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄 <1623> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数 <1367> など91銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 天然ガス上場投資信託 <1689> など15銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> が5.26％高、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> が4.87％高、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <163A> が4.73％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾 <412A> が4.62％高、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> が4.61％高と大幅な上昇。



一方、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は4.41％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1419円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1365億5800万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金590億1700万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が224億6300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が146億7000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が121億8000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が85億5000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が85億900万円の売買代金となった。



株探ニュース

