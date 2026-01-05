東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、ＰｏｗｅｒＸ、ファインズがS高 東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、ＰｏｗｅｒＸ、ファインズがS高

5日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数315、値下がり銘柄数256と、値上がりが優勢だった。



個別ではパワーエックス<485A>、ファインズ<5125>、ＡｅｒｏＥｄｇｅ<7409>がストップ高。ＷＡＳＨハウス<6537>は一時ストップ高と値を飛ばした。ワンダープラネット<4199>、サイエンスアーツ<4412>、ノースサンド<446A>、オンコリスバイオファーマ<4588>、ＳＢＩリーシングサービス<5834>など9銘柄は昨年来高値を更新。フィットクルー<469A>、カルナバイオサイエンス<4572>、クックビズ<6558>、カバー<5253>、コンヴァノ<6574>は値上がり率上位に買われた。



一方、グランディーズ<3261>、ＧＭＯコマース<410A>、フツパー<478A>、Ｂｉｒｄｍａｎ<7063>、シーユーシー<9158>など6銘柄が昨年来安値を更新。スタメン<4019>、グロービング<277A>、ＩＮＴＬＯＯＰ<9556>、アクリート<4395>、スマートドライブ<5137>は値下がり率上位に売られた。



