5日（月）、第78回JVA全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）が開幕。Bコート第1試合では1回戦の東洋（東京）と開智（和歌山）のカードが行われた。

東京予選を準優勝で突破した東洋。第1セットから開智を圧倒して17-7と大量リードを奪う。開智はそこでメンバー6人を変更するという大胆な選手交代で流れを掴もうとする。それでも東洋のリードは変わらず、25-14でセットを先取する。

続く第2セットも東洋ペースは変わらず。開智もサーブで攻めて得点を奪う場面もあるが、東洋が着実にリードを広げていく。しかし、開智の脇本來夢や出嶋誠士朗のアタックが決まるようになり、12-13とついに逆転に成功する。その後は互角の戦いが続き終盤へ。マッチポイントの場面では痺れるロングラリーとなるが、そのラリーを制した東洋が25-23で勝負を決めた。

快勝で1回戦を突破した東洋。6日（火）に行われる2回戦では東海大札幌（北海道）と対戦する。

■試合結果

東洋（東京） 2-0 開智（和歌山）

第1セット 25-14

第2セット 25-23