¡ÖÊì¤Ï»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¡Ä¡×Éô°÷274¿Í¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¶¯¹ë¹»¤Ç¹â1¤¬ÄÏ¤ó¤ÀÌ´¡¡Á´¹ñ8¶¯¤ËÎ®¤·¤¿´¶¼Õ¤ÎÎÞ¡½¡½¶½¹ñ¹â¹»¡¦ºû¶ä»Ö
Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï1·î4Æü¡¢½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶½¹ñ¡ÊÂçºå¡Ë¤ÏUÅù¡¹ÎÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡ËÀï¤Ë1-3¤ÇÇÔ¤ì¡¢²ù¤·ÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFWºû¶ä»Ö¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿3¿Í¤Î1Ç¯À¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¡£ÃÏ¸µ¡¦ÆÁÅç¤òÎ¥¤ì¤ÆÂçºå¤Ø¡£16ºÐ¤Î¸ý¤«¤é¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡ºû¤Ïº£Âç²ñ¤ÇÁ´4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£3²óÀï¤ÎÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡ËÀï¤Ç¤Ï¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ëµ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤òÆÍ¤»É¤·¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇPKÀï¤Ø¡£ÅìÊ¡²¬¤ò5-4¤Ç·âÇË¤·¡¢8¶¯¿Ê½Ð¤ØÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥Éµ¿ÏÇ¤ÇÍÉ¤ì¡¢¤½¤ÎÍ¾ÇÈ¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡Öµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²¯¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡4¶¯¤ò·ü¤±¤¿¼¯Åç³Ø±àÀï¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÀï¶·¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¸åÈ¾18Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¡£2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¤ÎÅêÆþ¡£·üÌ¿¤ËÁö¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È0ËÜ¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤Î±þ±çÀÊ¤Ø°§»¢¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿ºû¤ÎÌÜ¤ÏÀÖ¤¯¼ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÆÁÅç¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¡¢¾®¡¢Ãæ³Ø¹»»þÂå¤ÏJ1¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Çµ»¤òËá¤¤¤¿¡£¥æ¡¼¥¹¤Ø¤Î¾º³Ê¤¬³ð¤ï¤º¹âÂÎÏ¢¤Ø¡£¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ë¤Î¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¶½¹ñ¤Ê¤éÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È³Î¿®¡£·èÃÇ¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤â3Ç¯À¸¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡Æþ³Ø¸å¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¸þ¤¹ç¤¦Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Éô°÷¿ô274¿Í¤ÈÂç½êÂÓ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¡£¡Ö¼«¼çÎý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¡¢ÅØÎÏ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¼þ¤ê¤Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¡¢°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¹Í¤¨¡¢ÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¸þ¤±¤é¤ì¤ëÌÜ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢Áª¼ê¸¢¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¡£¡ÖÃ¯¤è¤ê¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢¼«¤é¤ÎÊâ¤ß¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡Áª¼ê¸¢¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¡¢Î¾¿Æ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¶¦Æ¯¤¤Î²ÈÄí¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÎÏ¤òÃí¤°²æ¤¬»Ò¤Ø¤Ç¤¤ë¸Â¤ê´ó¤êÅº¤ª¤¦¤È¡¢»þ´Ö¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö»Å»ö¤Î´Ö¤È¤«¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤â¤º¤Ã¤ÈÉÕ¤Åº¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡£Ãæ³Ø¤«¤é¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¤ÆÎÀÀ¸³è¡£¹â¹»¤«¤é¤Ï¶½¹ñ¤Ç¤ÎÎÀÀ¸³è¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢Éã¿Æ¤òÆÁÅç¤Ë»Ä¤·¡¢Êì¿Æ¤È»Ð¤¬Âçºå¤Ø¡£
¡Ö¡ÊÊì¿Æ¤Ï¡ËÂçºå¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¿¦¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÍ¤¬²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¶»¤Ë¹ï¤ó¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹â¹»1Ç¯¤ÇÃ©¤êÃå¤¤¤¿Á´¹ñ¤ÎÉñÂæ¡£Î¾¿Æ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÎÀÀ¸³è¤âÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²ù¤·¤¤·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£Ã¯¤è¤ê¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ø¤ÈÊâ¤ß½Ð¤¹¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦¶¶ËÜ ·¼ / Akira Hashimoto¡Ë