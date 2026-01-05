¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¥Ã¥°¤¬ÅÐ¾ì! ¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç1·î9Æü¤è¤êÈ¯Çä
¥µ¥Ë¡¼¥µ¥¤¥É¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡ÖPUPPET SUNSUN Happy Bag¡×(6,050±ß)¤ò¡¢1·î9Æü¤è¤ê¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡ÖPUPPET SUNSUN Happy Bag¡×¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥ó¥¹¥ó¡¦¥Î¥ó¥Î¥ó¥Õ¥í¥Ã¥¡¼¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥»¥Ã¥È¡×¡£¥Õ¥í¥Ã¥¡¼²Ã⼯¤Ç¥¹¥ó¥¹¥ó¤È¥Î¥ó¥Î¥ó¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤À¡£¥¹¥ó¥¹¥ó¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹¡Ö¥È¥¥¡¼¥Û¥Ã¥¯¡×¤ÎÇØ·Ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ÎËÜÂÎ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¥¹¥ó¥¹¥ó¤Î´é¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¢¥Ð¥Ã¥°¡£¤Þ¤¿¤ª²Û⼦3¼ï³Æ1ÅÀ¤¬Æ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¥¹¥ó¥¹¥ó¡¦¥Î¥ó¥Î¥ó¥Õ¥í¥Ã¥¡¼¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥»¥Ã¥È
¡Ö¥¹¥ó¥¹¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´¹âÌó114mm¡¢¡Ö¥Î¥ó¥Î¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´¹âÌó120mm¡£
¡û¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥¯¥ê¥¢¥Ð¥Ã¥°
(C)PUPPET SUNSUN/PS committee
