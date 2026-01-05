【PlayStation Store：「BIG WINTER SALE」第二弾】 開催期間：1月5日～1月21日

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにて「BIG WINTER SALE」の第二弾を本日1月5日より開催している。期間は1月21日まで。

　「BIG WINTER SALE」ではPS5/PS4用タイトルを最大80％オフで販売中。第二弾で追加されたタイトルには、タクティカル・エスピオナージ・アクション「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」やアクションRPG「FINAL FANTASY XVI」などがラインナップされている。

　　なお「BIG WINTER SALE」の第一弾は1月7日まで開催中。タイトルによってセール期間が異なるため、購入する際はセール価格になっていることを確認してから購入してほしい。

PS Store「BIG WINTER SALE」第二弾の追加タイトル（一部）

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER

価格：8,580円→5,148円（40％オフ）

FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション

価格：9,900円→4,950円（50％オフ）

ボーダーランズ4 デラックス・エディション

価格：13,860円→11,088円（20％オフ）

