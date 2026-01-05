EXIT¡¦·ó¶áÂç¼ù¡¢¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡×³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡¡¡Ö¥à¥¥à¥¡Á¾Ð¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢À¨¤¤¡ª¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖEXIT¡×¤Î·ó¶áÂç¼ù¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬2026Ç¯1·î2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¿ÈÂÎ¡×¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤âÁ´ÎÏ¤Ç±þ±çÍê¤ó¤À¤¾¡ª¡×
·ó¶á¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤Ä¤Å¤±¤Æ¡¢¡Öº£Ç¯¤âÁ´ÎÏ¤Ç±þ±çÍê¤ó¤À¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤¿¤±¤É¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¿ÈÂÎ½é¸ø³«¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ö#¥Ï¥ï¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö#¤½¤Ã¤Á¤Ï2Æü¡©¤³¤Ã¤Á¤Ï1Æü¤ÎÃë¤À¤¼¡©¡×¡Ö#¤½¤ì¤è¤ê»Å¾å¤²¤¹¤®¤Æ¤ë¤è¤Ê¡×¡Ö#¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤ë¤Î¤Ë5Ê¬´ÖÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡×¡Ö#¤Þ¤Á¤ç¤Á¤«¤À¤¤¤¤ò¤è¤í¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¿åÃå¤òÃåÍÑ¡£³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥à¥¥à¥¡Á¾Ð¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢À¨¤¤¡ª¡×¡ÖËÜÊª¤Î¶ÚÆù¡ª¡ª¡©¡×¡ÖÂÎ¤Þ¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¤Ê¤ª´é¤ÈÂÎ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£