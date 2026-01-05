µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ë°ÛÎã¤Î¹âÉ¾²Á¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤ÎMVP¤À¡×¡¡·Ý½ÑÅª¤Ê¥¢¥·¥¹¥È¡Ä¸½ÃÏÀä»¿¡Ö¾ï¤Ë´í¸±¤ÊÂ¸ºß¡×
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö1·î4Æü¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ÎMVP¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤ÏºòÇ¯12·îÃæ½Ü¤Ë¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¡£»ÃÄê´ÆÆÄ¤ÇÎ×¤ó¤À»þ´ü¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤¬¥Ú¥Ã¥ì¥°¥ê¡¼¥Î¡¦¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©¿·´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢0-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾10Ê¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¤¢¤ë±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢Ãæ±û¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç±¿¤Ó¤Ê¤¬¤é¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¤Æº¸Â¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ç¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿MF¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥°¥¨¥Ç¥¹¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¡¢Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Ëö¥Ô¥ó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Þ¥ë¥±¡×¤Ç¤Ïµ×ÊÝ¤ò¡Ö9ÅÀ¡×¤ÈºÇ¹âÉ¾²Á¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤ÎMVP¤À¡£Á°È¾¤Ï¥ë¥Ã¥¸¥§¡¼¥ê¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò½Ð¤µ¤»¡¢¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤Ø¤ÎÎÉ¤¤¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤ÏÁê¼ê¤¬¸òÂå¤·¤¿¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë´í¸±¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò¸«¤»¡¢²Ì´º¤ËÁê¼ê¤òÈ´¤µî¤Ã¤¿¡£¸«»ö¤Ê¥¢¥·¥¹¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»î¹ç½ªÈ×¤Ë¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë2¤Ä¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Önoticias de Gipuzkoa¡×¤Ç¤Ï¡Ö7ÅÀ¡×¤È¤µ¤ì¡Ö³«»ÏÁá¡¹¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»î¹ç¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¾ï¤Ë´í¸±¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¥¢¥·¥¹¥È¤â·è¤á¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤ÏÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ì»þ¤ÏÂ¼ó¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤êÉÔÄ´¤òÈãÈ½¤µ¤ì¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿µ×ÊÝ¤À¤¬¡¢2026Ç¯½éÀï¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¿·ÂÎÀ©¤ÎÃæ¤Ç¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë