¡Ö»à¤ó¤Ç¤â»à¤Ê¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ»É¤·¤¿¡×ÊÌ¤Î½÷À¤Î»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¡¡HKT48¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é»É½ý»ö·ï
µîÇ¯12·î¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¥Éー¥àµå¾ì¤ÈÎÙ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ÇÃË½÷2¿Í¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¡¢Ìµ¿¦¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï½÷À¤ò»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç5Æü¡¢ÃË¤òºÆÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¢»³¸ýÄ¾ÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯12·î14Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Î¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤Ç¡¢²¬»³¸©¤Î27ºÐ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î½÷À¤ò»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤ÆÇØÃæ¤òÊñÃú¤Ç»É¤·¡¢Á´¼£1¤«·î¤Î½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö½÷À¤¬»à¤ó¤Ç¤â»à¤Ê¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ»É¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¢HKT48¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃËÀ¤Î¶»ÉÕ¶á¤òÊñÃú¤Ç»É¤·¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£