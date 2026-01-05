¡Ú¼ÒÀâ¡ÛÂç·ãÊÑ¤Î½øËë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é»öÂÖ¡ÄÂÐ´ß¤Î²Ð»ö¤Ç¤Ê¤¤¡á´Ú¹ñ
¿·Ç¯Áá¡¹¥È¥é¥ó¥×È¯¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Á´À¤³¦¤ò¶¯ÂÇ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ï°ìºòÆü¡Ê3Æü¡Ë¡¢ÅÅ·â·³»öºîÀï¤Ç¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤òÂáÊá¤·¤¿¸å¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë°ÜÁ÷¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÊÆ¹ñÍ¥Àè¼çµÁ¤Ï¡¢¼«¹ñ¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤éÂ¾¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë·³»ö²ðÆþ¤â¼¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Àë¸À¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£´ØÀÇÀïÁè¤Ç¿¨È¯¤·¤¿ÄÌ¾¦Ãá½ø¤Î²þÊÔ¤ËÂ³¤¯¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÂç·ãÊÑ¤òÃÎ¤é¤»¤ë½øËë¤À¡£
°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤äÄÌ¾¦¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ÇÂÐ³°°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤´Ú¹ñ¤Ë¤ÏÂÐ´ß¤Î²Ð»ö¤Ç¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤Î·³»öºîÀï¤ÏºòÇ¯Ëö¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¹ñ²È°ÂÊÝÀïÎ¬¤Ë¤¢¤ëÀ¾È¾µå¡ÊÆîËÌ¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¾¸°®ÎÏ¶¯²½Êý¿Ë¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö³°ÉôÀªÎÏ¤¬À¾È¾µå¤Ç¤ï¤¬¹ñÌ±¤òÎ¬Ã¥¤·¡¢²æ¡¹¤òÈ¾µå¤Î³°¤ËÄÉ¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤ò·è¤·¤ÆÍÆÇ§¤·¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢À¾È¾µå¤Î³°¤Î»ö°Æ¤Ë¤Ï¾Ã¶ËÅª¤ÊÎ©¾ì¤ò¸«¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤¬¡ÖÀ¤³¦¤Î·Ù»¡¡×¤«¤é¡ÖÀ¾È¾µå¤Î·Ù»¡¡×¤Ë¸åÂà¤¹¤ë¡Ö¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¡×¡Ê19À¤µª¤ÎÊÆ¸ÉÎ©¼çµÁ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤Ë¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤ò¹çÀ®¤·¤¿¸ÀÍÕ¡Ë¤¬¸½¼Â²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ï²æ¡¹¤ËµÚ¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤¬²¤½£¤Ç¤Ï¥í¥·¥¢¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò°ìÄêÉôÊ¬Ç§¤á¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¶¯Âç¹ñ·ëÂ÷¤Î»þÂå¡×¤Î½øËë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦·üÇ°¤â¤¢¤ë¡£
º£¤¹¤°¤Ë¤ÏÊÆÃæ¤ÎÂÐÎ©¤¬¿¼¤Þ¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ïº£²ó¤ÎºîÀï¤¬¿ÆÃæÀ¸þ¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤òÄÉÊü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¡Ö¹ñºÝË¡¤ò¿¼¹ï¤Ë°ãÈ¿¤·¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¼ç¸¢¤ò¿¯³²¤·¡¢ÃæÆîÊÆ¤È¥«¥ê¥Ö³¤ÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ò¶¼¤«¤¹ÇÆ¸¢Åª¹Ô°Ù¡×¤Èµ¬Äê¤·¡¢·ã¤·¤¯È¿È¯¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÏÀÐÌýÍ¢Æþ¤Ç¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎºÐÆþ¤Î95¡ó¤ò»Ù¤¨¤ë¤Û¤É´Ø·¸¤¬¿¼¤¤¡£¤µ¤é¤ËÊÆ¹ñ¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é·³»öºîÀï¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÂæÏÑ·³»öºîÀï¤Ë´Ø¤·¤Æ¸í¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤ò¹ñÉÐË¬Ìä¤·¤Æ½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤¤ç¤¦¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¤¹¤ëÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤ÏÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
ËÌÄ«Á¯¤ÎÈ¿±þ¤âÃí»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥Þ¥É¥¥¥íÄÉÊü¤ò¸«¤Æ¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡Ë¹ñËÉ°Ñ°÷Ä¹¤âÊÝ¿È¤ò¿Þ¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤Ï³Ú´ÑÅª¤Ê´õË¾¤Ë¤¹¤®¤º¡¢³ËÉðÁõ¤Ø¤Î¼¹Ãå¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤ë¤Ï¤º¤À¡£ËÌÄ«Á¯¤ÏºòÆü¡¢ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¼¨°Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ³ËÊÝÍ¹ñ¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤È¤Ï°ã¤¦¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊÆ¹ñ¤È´Ú¹ñ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤âËÌÄ«Á¯Èó³Ë²½¤ËÂÐ¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î°Õ»Ö¤¬1´üÌÜ¤Û¤É¶¯¤¯¤Ê¤¤¤È·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
À¤³¦¾ðÀª¤¬¤É¤ÎÊý¸þ¤ËÎ®¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤Û¤ÉÌÊÌ©¤Ë¾ðÀª¤ËÃíÌÜ¤·¡¢Àè¤ò¸«ÄÌ¤¹ÃÎ·Ã¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¤Î½¢Ç¤¸å¡¢ÊÆ¹ñ¡¦ÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸½Å»ë¤È¤¤¤¦¼ÂÍÑ³°¸ò¤òÄÌ¤¸¤Æ³°¸ò¡¦°ÂÊÝÀ¯ºö¤ÎÅÚÂæ¤ò¸Ç¤á¤¿¸å¤ËÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¤¿ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤ËÂÐ¤¹¤ëÎäÅ°¤Ê¸½¼ÂÇ§¼±¤¬¤¤¤Ä¤è¤ê¤âÉ¬Í×¤Ê»þ¤À¡£