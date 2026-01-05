5日、ソウル竜山（ヨンサン）消防署・警察などによると、事故は4日午後11時55分ごろ、竜山区西氷庫洞（ソビンコドン）北部の踏切で発生した。飲酒状態だったドライバーが運転していた乗用車が線路に落ち、その後、漢南（ハンナム）駅から西氷庫駅方向に向かって走っていた京義（キョンウィ）・中央線の列車と衝突した。

事故当時、乗用車のドライバーと列車に乗っていた乗客31人は全員、自力で避難した。ただし今回の衝突により列車の右前面と乗用車の右後部の一部が損傷した。

警察の調べによると、乗用車を運転していた20代の女性Aさんは、二村漢江（イチョン・ハンガン）公園第1駐車場から事故現場まで、飲酒状態で車を運転した疑いがもたれている。事故直後に行われた飲酒測定で、Aさんの血中アルコール濃度は、免許取り消し基準（0．08％）を超えていたという。警察はAさんを飲酒運転の疑いで不拘束立件した。

この事故により、該当列車を含めて運行に支障が生じた高速列車2両と電動列車2両の利用客は、KORAIL（韓国鉄道公社）職員の案内に従って別の交通手段を使って帰宅した。事故車両はレッカー車で線路の外へ牽引（けんいん）された。

警察は、車両が踏切付近で右折する際、進路判断を誤って線路に進入したものとみて、正確な事故の経緯と安全管理の有無を調査している。