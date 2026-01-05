BTS（防弾少年団）が6年1カ月ぶりに正規アルバムを出す。

5日、所属事務所Big Hitミュージックによると、BTSが3月20日に正規5集を発売する。BTSの正規音盤は2020年2月に公開した正規4集『MAP OF THE SOUL：7』以降初めてとなる。

アルバムには全14曲が収録される。デビュー以来、一貫して自分たちの思いを音楽で表現してきたチームらしく、今回も「今のBTS」を入れるために心血を注いだという。メンバーは昨年下半期、アルバム制作に集中し、それぞれの思いを音楽に反映しながら方向性を整えていった。

Big Hitミュージックは「各トラックには、これまでの歩みの中で彼らが感じた気持ちや悩みが深く刻まれている。また、長い間完全体での活動を待ってくれたARMY（アーミー、BTSのファンダム名）への感謝も感じられる」とし、「全曲に込められた物語は、BTSの叙事であり、ずっと変わらず側で支えてくれたファンに向けてのメッセージ」と紹介した。

一方、BTSはカムバップロモーションの一環として、新しい公式ホームページ（2026bts．com）を開設した。今後、新譜やワールドツアーに関する情報が順次更新される予定だ。