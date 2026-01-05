¾åÌî¤ËÉð¾¤¬½¸·ë¡ªÀï¹ñÉð¾EXPO2026
SAMURAI¥Õ¥§¥¹¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÎò»ËÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀï¹ñÉð¾EXPO2026¡×¤ò³«ºÅ¡£
¾åÌî²¸»ò¸ø±à¡ÊÊ®¿åÁ°¹¾ì¡Ë¤Ë¤Æ¡¢»ø¤äÀï¹ñ»þÂå¤«¤é¹¾¸Í»þÂå¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿3Æü´Ö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
SAMURAI¥Õ¥§¥¹¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡ÖÀï¹ñÉð¾EXPO2026¡×
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¡Á18Æü(Æü) 10:00¡Á18:00
²ñ¾ì¡§¾åÌî²¸»ò¸ø±à Ê®¿åÁ°¹¾ì
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¾åÌî±Ø ¸ø±à¸ýÅÌÊâ2Ê¬¡¢Åìµþ¥á¥È¥í ¾åÌî±Ø ÅÌÊâ5Ê¬
SAMURAI¥Õ¥§¥¹¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¡¢ÆüËÜ¸ÇÍ¤ÎÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë»ø¡¢Àï¹ñ»þÂå¤«¤é¹¾¸Í»þÂå¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀï¹ñÉð¾EXPO2026¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
Íè¾ì¼Ô¤¬ÆüËÜ¤ÎÎò»ËÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä»øÂÎ¸³¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥°¥ë¥á¤äÃÏ¼ò¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢Îò»Ë¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Éý¹¤¤ÁØ¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢Éð¾Ââ¤Ë¤è¤ë±éÉñ¤ä»¦¿Ø¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢Éð¾¤ÎËöêã¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£
Îò»Ë·Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ö¤µ¤¯¤é¤æ¤¡×¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡Ö¹Èºù·õÉñ²ñ¡×¡£
³ÆÃÏ¤«¤é»²Àï¤¹¤ëÉð¾Ââ¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
¡Ö¾å±Û¾å¿ùÉð¾Ââ¡×¤Ê¤É¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
Îò»ËÂÎ¸³¡¦Å¸¼¨
ÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¹ÃÑÉÃåÉÕ¤±¤äµï¹çÂÎ¸³¡¢±Ç¤¨¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¡£
¡ÖÁêÇÏÌîÇÏÄÉ Fan Guide¡×¤Ê¤É¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¡£
¡Ö¿¿ÅÄ´ç´Ý²°¡×¤Ê¤É¤Î¥Ö¡¼¥¹¤âÅ¸³«¡£
¡Ö¥³¡¼¥¨¡¼¥Æ¥¯¥â¥²¡¼¥à¥¹¡×¤â½ÐÅ¸¤·¡¢¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤¿Îò»ËÂÎ¸³¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÊªÈÎ¥³¡¼¥Ê¡¼
ÊªÈÎ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Éð¾¥°¥Ã¥º¤äÏÂÊª¡¦¹©·ÝÉÊ¤òÈÎÇä¡£
¡ÖÍæÀûism¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡ÖVICTORINOX¡×¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤â»²²Ã¡£
¥°¥ë¥á¡¦ÃÏ¼ò¡¦±ïÆü
°û¿©¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤¬½¼¼Â¡£
¡Ö¤â¤ó¤¸¤ã¥³¥í¥Ã¥±¡×¤Ê¤É¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤âÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
´¨¤¤µ¨Àá¤Ë´ò¤·¤¤¡ÖµÜºêÃÏ·Ü¤ª¤Ç¤ó¡×¡£
¡Ö±²Ä¬¤«¤é¤¢¤²¡×¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤ÎÈþÌ£¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±ïÆü¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¼ÍÅª¤äÅö¤Æ¥¯¥¸¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¼ò¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Éð¾¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤ÎÃÏ¼ò¤ä¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤òÄó¶¡¡£
¡Ö¶½Ûñ¡×¤Ê¤É¤ÎÌÃÊÁ¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö»°³Ñ²°¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡ÖSuzu¡×¤Ê¤É¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤ª¼ò¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤âÄó°Æ¡£
¾åÌî²¸»ò¸ø±à¤¬Àï¹ñ¡¦¹¾¸Í¤Î¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë3Æü´Ö¡£
¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢Ì£¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÎò»ËÊ¸²½¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
SAMURAI¥Õ¥§¥¹¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡ÖÀï¹ñÉð¾EXPO2026¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
