¡Ö¥¸¥à¤ËµÙ¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡×¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ê2.5¼¡¸µÇÐÍ¥¡¦ºùÄíÂçæÆ¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤â¶Ú¥È¥ì ¤ª¤»¤Á¤Ï¡Ö°Õ³°¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×
¡¡¤µ¤¹¤¬¤ÎÅ°Äì¤Ö¤ê¤À¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë2.5¼¡¸µÇÐÍ¥¤ÎºùÄíÂçæÆ¤¬1·î3Æü¡¢¡ÖABEMA¡¡BOATRACE COLORS¡ØÇÈ¾è¤êSPLASH CAFE¡Ù¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Þ¥Ã¥Á¥çÇÐÍ¥¡¦ºùÄíÂçæÆ¡Ö¥¸¥à¤ËµÙ¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡ÈÖÁÈÃæ¡¢MC¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤È¤«²¿¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿¶¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËºùÄí¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¥¸¥à¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö°Õ³°¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÇ¯»Ï¤¯¤é¤¤µÙ¤â¤¦¤«¤Ê¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤È¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¥¸¥à¤ËµÙ¤ß¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶ÚÆù¤Ë¤â¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö°Õ³°¤È¿Í¤¬Íè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°Õ³°¤ÈÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó²Ë¤À¤Ê¤Ã¤Æ¥¸¥à¤ËÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈ¯¸À¡£À¾Ìî¤¬¡Ö1Æü¤â¶õ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö»õËá¤¤È°ì½ï¤Ã¤¹¤Í¡£¡Ê¶Ú¥È¥ì¤ò¡Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éµ¤»ý¤Á°¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¿Ê¹ÔÌò¤¬¡Ö¶ÚÆù°Ê³°¤Î¼ñÌ£¤È¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¹Í¤¨¤¿¸å¤Ë¡Ö¥¸¥à°Ê³°¡¢²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¡£À¾Ìî¤¬¡ÖÀäÂÐ¡¢¤¦¤½¡ª¡×¤È¾Ð¤¦Ãæ¡¢¡Ö¤ª¤»¤Á¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤»¤Á¤Ï°Õ³°¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÌý¤ò»È¤Ã¤¿Ä´Íý¤¬¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£·ë¹½¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¤Æ¡×¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿BOATRACE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë