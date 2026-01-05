82ºÐ¡¦²ÃÆ£Ãã¡¢¹ë²Ú¡È²ÃÆ£²È¤Î¤ª¤»¤Á¡É¤òÁ°¤Ë¾Ð´é¡¡ºÊ¡¦°½ºÚ¤¬É×ÉØ¤ÎÀµ·îÉ÷·Ê¸ø³«¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¤¾¡×¡Ö¾Ð´é ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤Î²ÃÆ£Ãã¡Ê82¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÃÆ£°½ºÚ¡Ê37¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹ë²Ú¤Ê¤ª¤»¤Á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢É×ÉØ¤Ç²á¤´¤¹Àµ·î¤ÎÉ÷·Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¤¾¡×¡Ö¾Ð´é ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¹ë²Ú¡È²ÃÆ£²È¤Î¤ª¤»¤Á¡É¤òÁ°¤Ë¾Ð´é¤Î²ÃÆ£Ãã
¡¡°½ºÚ¤Ï¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹ ËÜÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏÅìµþ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö¤½¤ó¤Ê²ÃÆ£²È¤Î¤ª¤»¤Á¤Ï¡Ø·ó¾»¡Ù¤Ç¤¹¡Ê1ËçÌÜ¡Ë2ËçÌÜ¤Ï¡Ø¤·¤ã¤ó¤·¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤¹ ¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÀµ·î¤Ï¥«¥È¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ß¤¿¤ê¿ÆÍ§¤È¤ªÃã¤·¤¿¤ê¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹ ¤¢¤¡¡Á¹¬¤»¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¡£¤ª¤»¤Á¤òÁ°¤ËËþÂ¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ç¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ëÉ×¡¦Ãã¤Î»Ñ¤äÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤ª¤»¤Áand¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¡×¡ÖHappy New Year ¥«¥È¤Á¤ã¤ó ¥Ú¥Ã ¾Ð´é ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ ¹ë²Ú¤Ê¤ª¤»¤Á¡×¡Ö¹¬¤»¡¡¤«¤È¤Á¤ã Á¢¤Þ¤·¤¤¤¾¡×¡Ö2026Ç¯¤â²ÃÆ£²È¤Ë¹¬¤»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ë¬¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¥«¥È¤Á¤ã¤ó¿·¤·¤¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¸µµ¤¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï´î¤Ð¤·¤¤»ö¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¤¾¡×¡Ö¾Ð´é ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¹ë²Ú¡È²ÃÆ£²È¤Î¤ª¤»¤Á¡É¤òÁ°¤Ë¾Ð´é¤Î²ÃÆ£Ãã
¡¡°½ºÚ¤Ï¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹ ËÜÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏÅìµþ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö¤½¤ó¤Ê²ÃÆ£²È¤Î¤ª¤»¤Á¤Ï¡Ø·ó¾»¡Ù¤Ç¤¹¡Ê1ËçÌÜ¡Ë2ËçÌÜ¤Ï¡Ø¤·¤ã¤ó¤·¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤¹ ¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÀµ·î¤Ï¥«¥È¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ß¤¿¤ê¿ÆÍ§¤È¤ªÃã¤·¤¿¤ê¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹ ¤¢¤¡¡Á¹¬¤»¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¡£¤ª¤»¤Á¤òÁ°¤ËËþÂ¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ç¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ëÉ×¡¦Ãã¤Î»Ñ¤äÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤ª¤»¤Áand¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¡×¡ÖHappy New Year ¥«¥È¤Á¤ã¤ó ¥Ú¥Ã ¾Ð´é ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ ¹ë²Ú¤Ê¤ª¤»¤Á¡×¡Ö¹¬¤»¡¡¤«¤È¤Á¤ã Á¢¤Þ¤·¤¤¤¾¡×¡Ö2026Ç¯¤â²ÃÆ£²È¤Ë¹¬¤»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ë¬¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¥«¥È¤Á¤ã¤ó¿·¤·¤¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¸µµ¤¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï´î¤Ð¤·¤¤»ö¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£