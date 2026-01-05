À¾ÌîÌ¤É±¡¢AKB48»þÂå¤ÎÌÜÉ¸¤ò¹ðÇò¤â¿·¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÄ¶¤¢¤Ã¤µ¤êÂÐ±þ¤Ë¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤µ¡Ä¡×
¡¡¸µAKB48¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¤¬1·î3Æü¡¢¡ÖABEMA BOATRACE COLORS¡ØÇÈ¾è¤êSPLASH CAFE¡Ù¡×¤ËMC¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£Åö»þ¤ÎÌÜÉ¸¤òÌÀ¤«¤¹¤â¡¢¶¦±é¤Î¿·¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤êÂÐ±þ¤µ¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¾ÌîÌ¤É±¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤¢¤Ã¤µ¤êÂÐ±þ
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Chuu Cute¤Î²ÏËÜ·Ê¤¬¥¤¥Á¿ä¤·¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ²¬»³»ÙÉô½êÂ°¤ÎÁ°¸¶ÂçÆ»Áª¼ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£Á°¸¶Áª¼ê¤Ï2018Ç¯¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»ùÅç¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤¤¤¤Ê¤ê2Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï½éÍ¥¾¡¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¤ÏG1½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ÏÍÜÀ®½ê»î¸³¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢11²óÌÜ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¹ç³Ê¡£ÍÜÀ®½ê»þÂå¤«¤éÅØÎÏ¤òÂ³¤±¡¢¡Ö²¬»³¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢²ÏËÜ¤¬¡ÖÀ¾Ìî¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤ÊÌÜÉ¸¤È¤«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢À¾Ìî¤Ï¡Ö¤ªÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤Î¸å¡¢¡Ö¤Þ¤æ¤æ¡ÊÅÏÊÕËãÍ§¡Ë¤òÈ´¤«¤¹¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£¿Ê¹ÔÌò¤¬¡ÖÂè2¤Î¤Þ¤æ¤æ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢Á´Á³ÌµÍý¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹ð¤²¡¢¡Ö¤ªÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤¬¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢²ÏËÜ¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾¡¼ê¤ËÄù¤á¤ÆÏÃ¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢À¾Ìî¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤µ¡Ä¡£¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¶½Ì£¤Ê¤µ¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÂ¨¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤è¤Í¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¤Ä¤Ä¡Ö°ì±þ¡¢ÀèÇÚ¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
