¸¤¤¬¡ØÁë¤Î³°¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡Ù¿´Íý4Áª¡¡¤Üー¤Ã¤ÈÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÃí°ÕÅÀ¤Þ¤Ç
¸¤¤¬Áë¤Î³°¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¿´Íý4Áª
1.³°¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë
¸¤¤¬Áë¤Î³°¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¿´Íý¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö³°¤ÎÍÍ»Ò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÄÌ¤ê²á¤®¤ë¿Í¤ä¸¤¡¢Ä»¤Ê¤É¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¼Æâ¤ÇÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¸¤¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤Ê¤É¤ÏÂà¶þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¡¢³°¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òÌÜ¤ÇÄÉ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ²Ë¤Ä¤Ö¤·¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢Áë¤Î³°¤Ï»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ê¿§¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¿Í¤ä»¶ÊâÃæ¤Î¸¤¡¢Ç¤Ê¤É¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¤¤Î¹¥´ñ¿´¤òËþ¤¿¤·¤ÆÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤âÀ¸³è¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Îµ¢Âð»þ´Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸¤¤â¡Ö¤½¤í¤½¤íµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È´üÂÔ¤·¤ÆÁë¤Î³°¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2.Êª²»¤äµ¤ÇÛ¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë
¸¤¤Ï³Ú¤·¤ß¤Î¤¿¤á¤ËÁë¤Î³°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉÔ°Â´¶¤ä·Ù²ü¿´¤«¤é³°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¤¤ÏÄ°³Ð¤äÓÌ³Ð¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤Î´¶³Ð¤òÍøÍÑ¤·¤Æ´íµ¡´ÉÍý¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢³°¤«¤éÊ¹¤¤Ê¤ì¤Ê¤¤²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ê¤É¤Ï¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁë¤Î³°¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤ä¸¤¤¬¶ì¼ê¤Ê¸¤¤Î¾ì¹ç¡¢Áë¤ÎÁ°¤ò¿Í¤ä¸¤¤¬ÄÌ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥ï¥ó¥ï¥ó¤ÈËÊ¤¨Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²È¤¬¼«Ê¬¤ä»ô¤¤¼ç¤µ¤ó²ÈÂ²¤Î¥Æ¥ê¥È¥êー¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢Áë¤«¤é¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇËÊ¤¨¤ë¸¤¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
3.»¶Êâ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
»¶Êâ¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡ÖÁá¤¯»¶Êâ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é³°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¸¤¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁá¤¯¹Ô¤³¤¦¤è¡ª¡×¤ÈµÞ¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÈÁë¤Î¶á¤¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤Î¸¤¤òÁë¤«¤é¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¸¤¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
4.¤Üー¤Ã¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë
²¿¤«ÆÃÄê¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê·Ù²ü¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÁë¤Î¤½¤Ð¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÁëºÝ¤ËÆüº¹¤·¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¤Ï¡¢¤Ò¤Ê¤¿¤Ü¤Ã¤³¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È³°¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³°¤Îµ¤ÇÛ¤ò¤«¤¹¤«¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢¾¯¤·Ì²¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¤¤¬Áë¤Î³°¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ
¸¤¤¬Áë¤«¤é³°¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶½Ì£¤ä³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢´ðËÜÅª¤Ë¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢³°¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍýÍ³¤¬¥Æ¥ê¥È¥êー°Õ¼±¤Ë¤è¤ë·Ù²ü¤äÉÔ°Â¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÆìÄ¥¤ê¤ä²ÈÂ²¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢Áë¤Î³°¤ò¿Í¤ä¸¤¤¬ÄÌ¤ë¤¿¤Ó¤ËËÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤¨¤Æ³°¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ã¯¤«¤¬ÄÌ¤ë¤¿¤Ó¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¿À·Ð¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Áë¤Î³°¤ò¿Í¤¬¤¿¤ÀÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¸¤¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬ËÊ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¡¢ËÊ¤¨¤ë¹ÔÆ°¤¬¤É¤ó¤É¤ó¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³°¤ÎÍÍ»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ²áÅÙ¤Ê·Ù²ü¿´¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°¦¸¤¤¬²á¤´¤¹´Ä¶¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤È¤á
Áë¤Î³°¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¸¤¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¸¤¤Ï¡¢³°¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¡Ö²¿¤«Ê¹¤³¤¨¤¿¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢³°¤ò·Ù²ü¤·¤ÆÉÔ°Â´¶¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³°¤Î·Ê¿§¤ò±£¤¹¤Ê¤É¤ÎÇÛÎ¸¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£