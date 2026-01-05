「炎上しちゃいそう」バービー、年始のハプニングに「本当に親近感しかない」「パリコレかと」反響
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは1月4日、自身のInstagramを更新。年始に起こった出来事を報告し、反響を呼んでいます。
さらに「公園で娘と遊んでおりましたが、写真を見返すと、わたしが遊んでもらっていたようです。バービーです...」と、自身が公園で寝転がる4、5枚目についても言及しました。
【写真】バービーに起きたハプニングとは？
「本当に親近感しかないです」「年始ということで新調したパンツを履いたら」と書き出したバービーさん。「お股が裂けました。ももひきが丸見えです」と、予期せぬ出来事が起きたようです。投稿に載せた8枚の写真のうち1〜3枚目がハプニングショットです。
コメントでは、「朝から声と鼻出ました」「なんだか泣き笑いしてしまいました 飾らないバービーさん大好きです」「パリコレかと思いました」「本当に親近感しかないです」「ヒロシならぬバビシ」「カイロも丸見えで御目出度い」「TPOわきまえろとかルッキズムだなんだって炎上しちゃいそう」などの声が上がっています。