お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは1月4日、自身のInstagramを更新。年始に起こった出来事を報告し、反響を呼んでいます。

「本当に親近感しかないです」

「年始ということで新調したパンツを履いたら」と書き出したバービーさん。「お股が裂けました。ももひきが丸見えです」と、予期せぬ出来事が起きたようです。投稿に載せた8枚の写真のうち1〜3枚目がハプニングショットです。

さらに「公園で娘と遊んでおりましたが、写真を見返すと、わたしが遊んでもらっていたようです。バービーです...」と、自身が公園で寝転がる4、5枚目についても言及しました。

コメントでは、「朝から声と鼻出ました」「なんだか泣き笑いしてしまいました　飾らないバービーさん大好きです」「パリコレかと思いました」「本当に親近感しかないです」「ヒロシならぬバビシ」「カイロも丸見えで御目出度い」「TPOわきまえろとかルッキズムだなんだって炎上しちゃいそう」などの声が上がっています。

「娘の残したうどんをすする年末です」

2025年最後の投稿では「私はフードコートで急いで娘の残したうどんをすする年末です」と明かしていたバービーさん。食べ物を食べる飾らない姿の写真が「今年イチかわいいです」「みんな一緒なんだーって超親近感です」とファンから好評のようです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)