¡¡À®Ê¬¤Ê¤É¤¬»ÔÈÎÌô¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤ÇÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡Ö£Ï£Ô£ÃÎà»÷Ìô¡×¡£¸½ºß¡¢£±¡Á£³³ä¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤ÇºÑ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯Ëö¡¢¾åÌî¸üÏ«Âç¿Ã¤ÈÊÒ»³ºâÌ³Âç¿Ã¤¬¶¨µÄ¤·¡¢£·£·À®Ê¬¡¦Ìó£±£±£°£°ÉÊÌÜ¤òÂÐ¾Ý¤ËÌôºÞÈñ¤Î£²£µ¡ó¤òÎÁ¶â¤Ë¾å¾è¤»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ÍèÇ¯£³·î¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢»Ò¤É¤â¤äËýÀ¼À´µ¤Î´µ¼Ô¡¢Äã½êÆÀ¼Ô¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï²¿¤é¤«¤ÎÇÛÎ¸¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡¡°åÎÅ¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¼«¸ÊÉéÃ´Ê¬¡£º£¸å¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©£´¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ö£Ï£Ô£ÃÎà»÷Ìô¡×¡ÖÀèÈ¯Ìô¡×¡Ö¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¡×¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø£Ï£Ô£ÃÎà»÷Ìô¡ÙÌô²Á£²£°£°£°±ß¤Î¾ì¹ç¤É¤ì¤°¤é¤¤ÉéÃ´Áý¤Ë¡©
¡¡»ÔÈÎÌô¤ÈÀ®Ê¬¤Ê¤É¤¬¤Û¤ÜÆ±¤¸½èÊýÌô¡á£Ï£Ô£ÃÎà»÷Ìô¡£Ìó£·£°£°£°ÉÊÌÜ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¡¢´µ¼Ô¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤Ï¡Ö£±³ä¡Á£³³ä¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á£·£·À®Ê¬¡¦£±£±£°£°ÉÊÌÜ¤ÎÌô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£²£°£²£·Ç¯£³·î¤«¤é¡¢Ìô²Á¤Î£´Ê¬¤Î£±¤ò¡ÖÆÃÊÌÎÁ¶â¡×¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤¦°Æ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢Ìô²Á£²£°£°£°±ß¤ÎÌô¤Î¾ì¹ç¡¢¸½¹Ô¤Î£¶£°£°±ß¢ª£¹£µ£°±ß¤ËÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÚÌô²Á£²£°£°£°±ß¤ÎÌô¤Î¾ì¹ç¡Û
¡¡¢§¤³¤ì¤Þ¤Ç
¡¡¡¡£²£°£°£°±ß¤Î£³³ä¡¡¢ª£¶£°£°±ßÉéÃ´
¡¡¢§£²£°£²£·Ç¯£³·î¡Á¡¡
¡¡¡¡¡ã£²£°£°£°±ß¤Î£±¡¿£´¡á£µ£°£°±ß¡ÊÆÃÊÌÎÁ¶â¡Ë¡ä¡Ü¡ã¡Ð£²£°£°£°±ß¡Ý£µ£°£°±ß¡ÊÆÃÊÌÎÁ¶â¡Ë¡Ñ¡ß£°¡¥£³¡á£´£µ£°±ß¡ä¡á¹ç·×£¹£µ£°±ßÉéÃ´
¡¡¸øÊ¿À¤Î³ÎÊÝ¡¦¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤¬ÌÜÅª¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¡¦¤¬¤ó´µ¼Ô¤Ê¤É°ìÉô¤Ë¤ÏÄÉ²ÃÉéÃ´¤òµá¤á¤Ê¤¤Êý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÌô¤ÎÀ®Ê¬°Æ¡Ê°ìÉô¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¡¢§¥í¥¥½¥×¥í¥Õ¥§¥ó¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¿åÏÂÊª¡Ê¥í¥¥½¥Ë¥ó¤Ê¤É¡Ë¡§²òÇ®¾Ã±êÄÃÄËºÞ
¡¡¢§¥Õ¥§¥¥½¥Õ¥§¥Ê¥¸¥ó±ö»À±ö¡Ê¥¢¥ì¥°¥é¤Ê¤É¡Ë¡§¹³¥¢¥ì¥ë¥®¡¼Ìô
¡¡¢§¥Ø¥Ñ¥ê¥óÎà»÷Êª¼Á¡Ê¥Ò¥ë¥É¥¤¥É¤Ê¤É¡Ë¡§·ì¹ÔÂ¥¿Ê¡¦ÈéÉæÊÝ¼¾ºÞ
¡¡¢§£Ì¡Ý¥«¥ë¥Ü¥·¥¹¥Æ¥¤¥ó¡§µî¤¿¤óÌô
¡¡¢§¥¤¥ó¥É¥á¥¿¥·¥ó¡§ÄÃÄË¾Ã±êºÞ
¡ÖÆ¬ÄË¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÂ»¼º¤ÏÇ¯´Ö£²Ãû±ß¡×°åÎÅÈñºï¸º¤Î¡È·ÐºÑ¸ú²Ì¡É¤Ëµ¿Ìä¤â
¡¡¤³¤Î£Ï£Ô£ÃÎà»÷Ìô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÝÅÄ²ÂÆà°å»Õ¤Ï°åÎÅÈñºï¸º¤ØÂÉ¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë»¿À®¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÄË¤ß»ß¤á¤ò°û¤ßÂ³¤±¤Æ¤ë¿Í¤ÎÉéÃ´¡×¤ò·üÇ°¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢°åÎÅÈñºï¸º¤Ë¤è¤ë¡È·ÐºÑ¸ú²Ì¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿Ìä»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê´ÝÅÄ²ÂÆà°å»Õ¡Ë¡ÖÄ´ºÞ°åÎÅÈñ¤ÏÁ´°åÎÅÈñ¤ÎÃæ¤Ç2³äÌ¤Ëþ¡£ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ï¿·Ìô¡¦¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¤Ê¤É¤ÎÈó¾ï¤Ë¹â²Á¤ÊÌô¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥ª¥×¥¸¡¼¥Ü¡Ù¤Ï¡¢£²£°£±£´Ç¯¤ÎÌô²Á¤ÇÀ®¿ÍÃËÀ¤¬£±Ç¯´Ö»È¤¦¤Î¤ËÌó£´£°£°£°Ëü±ß¼å¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ìô²Á¤Î¾¯¤Ê¤¤Ìô¤ÎÉéÃ´¤òÁý¤ä¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ·ÐºÑ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×
¡¡¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÉéÃ´¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
¡¡¡Ê´ÝÅÄ²ÂÆà°å»Õ¡Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ìô¤Ï¹âÎð¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ã¤¤¿Í¤â»È¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î°ú¤²¼¤²¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼ã¤¤¿Í¤â»È¤¦Ìô¤Î²Á³Ê¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ã¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âç¤¤Ê·ÐºÑÂ»¼º¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ¬ÄË¡¦²ÖÊ´¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ä
¡¡¡Ê´ÝÅÄ²ÂÆà°å»Õ¡Ë¡ÖÆ¬ÄË¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÂ»¼º¤ÏÇ¯´Ö£²Ãû±ß¡¢²ÖÊ´¾É¤Ë¤è¤ëÇ¯´Ö¤ÎÂ»¼º¤ÏÌó£±£°Ãû±ß¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂ»¼º¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«µ¿Ìä¡×
¡ØÀèÈ¯Ìô¡Ù¤âÁë¸ýÉéÃ´Áý¡Ä¤½¤â¤½¤â¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
¡¡¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÀèÈ¯Ìô¡×¤òÁª¤ó¤À¾ì¹ç¤ÎÁë¸ýÉéÃ´¤âÁý¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÚÀèÈ¯Ìô¤ÎÉéÃ´¡Û
¡¡¢§¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¡°åÌôÉÊ¤Îº¹³Û¤Î£±¡¿£´¤òÁë¸ýÉéÃ´
¡¡¢§ÍèÇ¯ÅÙ¡¡¡¡º¹³Û¤Î£±¡¿£²¤òÁë¸ýÉéÃ´
¡¡²þ¤á¤Æ¡¢ÀèÈ¯Ìô¤È¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¡Ê´ÝÅÄ²ÂÆà°å»Õ¡Ë¡ÖÀèÈ¯Ìô¤È¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¡¢Í¸úÀ®Ê¬¤Ï°ì½ï¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¸ú²Ì¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤ÇÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥í¥¥½¥Ë¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢»ÔÈÎÌô¤Ë¤Ï°ß¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ®Ê¬¡¢Í¸úÀ®Ê¬°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ú¤Êý¤äÉûºîÍÑ¤¬°ã¤¦¤È´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¸ú²Ì¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ø¿ÇÎÅÊó½·¡Ù¤â°ú¤¾å¤²¤Ø
¡¡¤Þ¤¿¡¢£¶·î¤«¤é¤Ï¡Ö¿ÇÎÅÊó½·¡×¤¬Á´ÂÎ¤Ç£²¡¥£²£²¡ó°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÁë¸ýÉéÃ´Áý¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²þÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÝÅÄ°å»Õ¤Ï¡Ä
¡¡¡Ê´ÝÅÄ²ÂÆà°å»Õ¡Ë¡ÖÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ìô²Á¤Ïº£¤Þ¤Ç°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹âÎð²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°åÎÅÈñºï¸º¤ÎÎ®¤ìÊý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î²þÄê¤Ï°åÎÅ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤Êý¸þ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÊ¬ÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤¬Æñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤âÉéÃ´Áý¤Ø¡ÄÍèÇ¯¤Ë¤ÏÀ©ÅÙ²þÄê¤â
¡¡Ç¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¡×¤â·î³Û¾å¸Â¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ìÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ú¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¡¡£·£°ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤Î·î³Û¾å¸Â¡Ê³°ÍèÆÃÎã¡Ë¡Û
¡¡¢§Ç¯¼ý¡¡Ìó£³£·£°Ëü±ßÌ¤Ëþ
¡¡¡¡¸½¹Ô¡¡¡¡¡¡¡¡£±Ëü£¸£°£°£°±ß¡ÊÇ¯£±£´¡¥£´Ëü±ß¡Ë
¡¡¡¡º£Ç¯£¸·î¡Á¡¡£²Ëü£²£°£°£°±ß¡ÊÇ¯£²£±¡¥£¶Ëü±ß¡Ë
¡¡¢§½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ
¡¡¡¡¸½¹Ô¡¡£¸£°£°£°±ß
¡¡¡¡º£Ç¯£¸·î¡Á¡¡£±Ëü£±£°£°£°±ß¡ÊÇ¯£¹¡¥£¶Ëü±ß¡Ë
¡¡¢§½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¡Ê°ìÄê½êÆÀ°Ê²¼¡Ë
¡¡¡¡º£Ç¯£¸·î¡Á¡¡£¸£°£°£°±ß
¡¡¢¨Ç¯¼ý£³£·£°Ëü±ß°Ê¾å¤Î¿Í¡á£¶£¹ºÐ°Ê²¼¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë½à¤¸¤ë¡£
¡¡£¶£¹ºÐ°Ê²¼¤Î¿Í¤Î·î³Û¾å¸Â¤â°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ú¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¡¡£¶£¹ºÐ°Ê²¼¤Î¿Í¤Î·î³Û¾å¸Â¡Û
¡¡¢§Ç¯¼ý¡Á£±£¶£µ£°Ëü±ß
¡¡¡¡¸½¹Ô¡¡¡¡¡¡¡¡£²£µËü£²£¶£°£°±ß
¡¡¡¡º£Ç¯£¸·î¡Á¡¡£²£·Ëü£³£°£°±ß¡Ê¾å¸Â¡Ë
¡¡¢§Ç¯¼ý¡Á£±£±£¶£°Ëü±ß
¡¡¡¡¸½¹Ô¡¡¡¡¡¡¡¡£±£¶Ëü£·£´£°£°±ß
¡¡¡¡º£Ç¯£¸·î¡Á¡¡£±£·Ëü£¹£±£°£°±ß¡Ê¾å¸Â¡Ë
¡¡¢§Ç¯¼ý¡Á£·£·£°Ëü±ß
¡¡¡¡¸½¹Ô¡¡¡¡¡¡¡¡£¸Ëü£±£°£°±ß
¡¡¡¡º£Ç¯£¸·î¡Á¡¡£¸Ëü£µ£¸£°£°±ß¡Ê¾å¸Â¡Ë
¡¡¢§Ç¯¼ý¡Á£³£·£°Ëü±ß
¡¡¡¡¸½¹Ô¡¡¡¡¡¡¡¡£µËü£·£¶£°£°±ß
¡¡¡¡º£Ç¯£¸·î¡Á¡¡£¶Ëü£±£µ£°£°±ß¡Ê¾å¸Â¡Ë
¡¡¢§½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ
¡¡¡¡¸½¹Ô¡¡¡¡¡¡¡¡£³Ëü£µ£´£°£°±ß
¡¡¡¡º£Ç¯£¸·î¡Á¡¡£³Ëü£¶£¹£°£°±ß¡Ê¾å¸Â¡Ë
¡¡¢¨Ç¯4²óÌÜ°Ê¹ß¤ÏÉéÃ´·Ú¸º¡£Ç¯´Ö¾å¸Â¤âÀßÄê¡£
¤³¤Î¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤âÀ©ÅÙ¤¬²þÄê¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ç¯¼ý¶èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1¶èÊ¬¤ò3¤Ä¤ËºÙÊ¬²½¤µ¤ì¡Ä
¢§º£Ç¯¤Þ¤Ç¡¡£´¶èÊ¬¡ÜÈó²ÝÀÇ
¢§ÍèÇ¯¤«¤é¡¡£±£²¶èÊ¬¡ÜÈó²ÝÀÇ
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Áý¤¨¤¿£¸¶èÊ¬¤Î¿Í¤¬¤µ¤é¤ËÉéÃ´Áý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸Ä¡¹¤ÎÉéÃ´¤È°åÎÅ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£