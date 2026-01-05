グルメも楽しめると思う「長崎県の温泉地」ランキング！ 2位「雲仙温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
温泉で心身を癒しながら、その土地ならではの味覚を堪能できるのも旅の醍醐味。湯上がりに味わう郷土料理や旬の食材を使った絶品グルメは、訪れた人の記憶に残る特別な体験となります。
All About ニュース編集部では、2025年10月9〜10日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、グルメも楽しめると思う温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「長崎県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「雲仙ハムは絶対食べるべき」（30代女性／佐賀県）、「郷土料理の具雑煮がおいしい」（40代女性／神奈川県）、「手延べそうめんや具雑煮、雲仙ハム、かんざらし、六兵衛など地元の郷土料理やグルメをゆっくり満喫できるスポットだと思います」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
回答者からは「レモンステーキやバーガーなど有名なグルメが多いから」（20代女性／千葉県）、「佐世保バーガーで有名な地域。この温泉について食事のボリュームもあると知人が言ってたから」（30代女性／千葉県）、「米軍に関する佐世保バーガーのようなグルメが食べれそうだから」（40代男性／三重県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国20〜70代の男女250人
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません(文:坂上 恵)
2位：雲仙温泉（長崎県）／79票雲仙温泉は、日本初の国立公園に指定された雲仙の山間にある温泉地です。噴気や硫黄の匂いが立ち込める「雲仙地獄」は、独特の景観を生み出しています。雲仙の豊かな自然が育んだ新鮮な野菜や、島原半島で採れる海の幸など、地元グルメも楽しめます。
1位：佐世保温泉（長崎県）／95票佐世保温泉は、長崎県佐世保市にある温泉地です。佐世保市は、佐世保バーガーやレモンステーキなど、独自のグルメが発達しており、温泉と合わせて楽しむことができます。温泉は、神経痛や筋肉痛に効果があるとされており、旅の疲れを癒すのに最適です。
グルメも楽しめると思う「長崎県の温泉地」ランキング
