²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î¡Ö¼éÈ÷Ç½ÎÏ¡×¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¡ÈÄÌÍÑ¡É¤¹¤ë¤«¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö7ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤òÍ½ÁÛ

¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È4Ç¯Áí³Û6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó94²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØJAYS JOURNAL¡Ù¤Ï¡Ö7ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤Î°µ´¬¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡ª²¬ËÜ¤¬¥Ð¥¦¥¢¡¼¤«¤é2ÂÇÀÊÏ¢Â³ÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö²áµî¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ä¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤Î³ÍÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËÇ°´ê¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ò¼Í»ß¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ª¥«¥â¥È¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2026Ç¯¤ÎMLB¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ¥È¥í¥ó¥È¤ÎÂÇ½ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¡¢Í½ÁÛ¥ª¡¼¥À¡¼¤ò°Ê²¼¤ÎÄÌ¤êÄó¼¨¤·¤¿¡£
¡ÊÃæ¡Ë¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼
¡Ê±¦¡Ë¥¢¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥Ð¡¼¥¬¡¼
¡Ê°ì¡Ë¥Ö¥é¥Ç¥£¥ß¡¼¥ë¡¦¥²¥ì¡¼¥íJr.
¡Êº¸¡Ë¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥µ¥ó¥¿¥ó¥À¡¼
¡ÊÊá¡Ë¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¡¼¥¯
¡ÊÃæ¡Ë¥É¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥Ð¡¼¥·¥ç
¡Ê»°¡Ë²¬ËÜÏÂ¿¿
¡ÊÆó¡Ë¥¢¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥È
¡ÊÍ·¡Ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¿·²ÃÆþ¤Î¥ª¥«¥â¥È¤Ï¡¢¤Þ¤º¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÂÇ·â¤Ë½ç±þ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î7ÈÖ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£ËÜ¿¦¤¬ÆâÌî¼ê¤Ç¤¢¤ëÈà¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¥È¥í¥ó¥È¤Ç»°ÎÝ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë½¢¤¡¢¤½¤Î¼éÈ÷Ç½ÎÏ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«»î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Ò¤È¤¿¤Ó¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢ÂÇ·âÀ®ÀÓ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¡¼¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢¤è¤ê¾å°Ì¤ÎÂÇ½ç¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢²¬ËÜ¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ç¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]