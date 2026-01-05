西野未姫＆今年58歳の極楽とんぼ・山本圭壱、第2子妊娠を報告！ 「達筆すぎてビックリ」「パパに似てる」
元AKB48でタレントの西野未姫さんは1月4日、自身のInstagramを更新。第2子妊娠を報告し、安定期に入ったことも明かしています。
【画像】西野未姫の“ご報告”
「一人目のときとはまた違った感覚で懐かしさを感じる瞬間もあれば、改めて命の尊さを実感する日々でもあり」とのことです。また仕事については、「体調と相談しながら無理のない範囲で続けさせていただく予定です」とつづっています。
コメントでは、「みきちゃんおめでとう 身体に気をつけて、ゆっくりすごしてね」「おめでとうございます」「一生懸命に子育てをされてる姿が素敵だなと思いながら動画を観させてもらってます」「おめでとう 無理だけはなしで」「おなかふっくらしてるな思ってたー」などの声が上がりました。
また投稿には西野さんと娘とのかわいらしい家族写真も掲載。ファンからは「またこの系統の男の子供は可愛い論が証明された」「めちゃ可愛い！」「達筆すぎてビックリしました!!」「パパに似てるね」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「めちゃ可愛い！」夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さんも自身のXで同日、西野さんの妊娠を報告。「私、山本圭壱は今年で58歳になりますので兎にも角にも1日でも長く生きることが使命になったのであります かっとばせ ランニングホームラン！」と意気込みをつづっています。
