¤¤ç¤¦5Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¡¢´¨¤µ¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÆó½½»ÍÀáµ¤¤Î¡Ö¾®´¨¡×¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤«¤éÂç´¨¤ÎºÇ¸å¤ÎÆü¡Êº£Ç¯¤Ï2·î3Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î30Æü´Ö¤Î¡Ö´¨¡×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÌÆüËÜ¸ÂÄê¤Ç¡¢ÆüÃæ¤Î´ØÅì¤Ç3·îÃæ½Ü¤¯¤é¤¤¤Îµ¤²¹¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î´¨¤µ¤¬ÏÂ¤é¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜ½£Æî´ß¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Äãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÅì¿Ê¤·¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤«¤éÀ¾¹âÅìÄã¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æî²¼¤·¤Æ¤¯¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤ÏÄ¹Â³¤¤»¤º¡¢º£½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ã»¤¤¼þ´ü¤ÇÃÈµ¤ËÌ¾å¤È´¨µ¤Æî²¼¤ò·«¤êÊÖ¤¹¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ö´¨¡×¤Îµ¨Àá¤é¤·¤¤´¨¤µ¤Ï¡¢Ï¢Â³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ´üÅª¤Ë½Ð¸½¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦ñÁÂ¼ ÍË¡Ë