£Ê£±Ê¡²¬¡¢¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó²ò¾Ã¡ÖÊ£¿ô¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Äñ¿¨¡×¡ÄÄÍ¸¶¿¿Ìé£È£Ã¤¬»ÃÄê»Ø´ø
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦£Ê£±Ê¡²¬¤Ï£µÆü¡¢¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò£´ÆüÉÕ¤Ç²ò¾Ã¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë»ö¼Â¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤«¤éºòÇ¯Ëö¤ËÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢ÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤·¤Æ¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Äñ¿¨¤¹¤ë»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÄÍ¸¶¿¿Ìé¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê£´£°¡Ë¤¬»ÃÄêÅª¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£
¡¡¶â»á¤ÏÄ»À´¤Î´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤ÇÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤«¤é»ØÆ³¼Ô¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¹ßµé½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ä®ÅÄ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËÊ¡²¬¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ºòÇ¯£±£±·î¤Ë·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£