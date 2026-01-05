¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÈ¿ÂÎÀ©ÇÉ»ØÆ³¼Ô¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤ÏÁªµó¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡¢¼«¿È¤Î»Ù»ý¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¡¥È¥é¥ó¥×»á
¡ÊCNN¡ËÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÆîÊÆ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÈ¿ÂÎÀ©ÇÉ»ØÆ³¼Ô¥Þ¥ê¥¢¡¦¥³¥ê¥Ê¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»Ù»ý¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÁªµó¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç»ØÆ³¼Ô¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Î¹ñÌ±Åª¤Ê»Ù»ý¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï4Æü¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¼«¿È¤¬¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤ò»Ù»ý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤ÏÁªµó¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤·¤«¤·¡¢»ä¤ÏÈà½÷¤ò¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¹ñÌ±¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯10·î¤Ë¤ÏÌîÅÞÍ½È÷Áª¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤¬»Ù»ý¤¹¤ë¥¨¥É¥à¥ó¥É¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹»á¤ò¡¢24Ç¯¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂçÅýÎÎÁª¤ÎÀµÅö¤Ê¾¡¼Ô¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÈà½÷¤Ï¹ñÌ±¤Î»Ù»ý¤ò½½Ê¬¤ËÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
º£²ó¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¹´Â«¸å¤Î3Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Èµ°¤ò°ì¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡Ö¹ñÆâ¤Ç»Ù»ý¤âÂº·É¤âÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£