『今日好き』きんりの＆そうめが＆ゆいはるカップルが手作りバレンタイン “溺愛彼氏”たちがサプライズ大作戦
ロッテ「ガーナチョコレート」と「ABEMA」の人気恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』がタッグを組み、バレンタインシーズンに向けて制作した新WEBCM『チーム溺愛彼氏のバレンタイン大作戦』が、きょう5日より公開された。
ロッテの2026年の“ガーナバレンタイン”は、「とろけようぜ、本気で。」というテーマのもと、誰かを想った手作りチョコも、全力で自分を甘やかす、ご褒美チョコも含めて、思いっきり楽しむことを提案。同番組とのコラボレーションでは、本気で楽しむ手作りバレンタインを届ける。「ガーナ」ならではの、カラフルな板チョコレートの商品ラインアップで、手作りバレンタインをかわいく、甘く彩る。
“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』だが、今回のコラボCMに出演するのは、3組のカップル。『夏休み編2025』で成立した“きんりのカップル”(内田金吾・多田梨音)、『卒業編2025 in シンガポール』で成立した“そうめがカップル”(阿部創馬・夏川メガン)、そして2022年の『小夏編』で成立した“ゆいはる”カップル(大木遥翔・ゆい小池)が登場する。
新WEBCMでは、彼女のことが“好きすぎる”溺愛彼氏たちがバレンタイン大作戦として集まり、彼女を想って自分なりの手作りチョコを作り、サプライズでプレゼントするバレンタインの様子を届ける。
バレンタインチョコを手作りしながら、番組に参加していたときのエピソードや彼女への想いを語る様子は必見。番組同様、カップルたちのリアルなバレンタインストーリーを見ることができる。
また、CM楽曲には、阿部真央の「I wanna seeyou（Acoustic Ver.）」が使用されることが決定した。
■新WEBCM内容
バレンタインを目前に集まる、チーム溺愛彼氏のきんご、そうま、はると。彼女のために、カラフルな板チョコレートのラインアップが特徴な「ガーナ」を使ってどんなバレンタインチョコを作るかを、レシピを眺めながら検討し、「せーの！」と決める3人。エプロン姿で早速キッチンに立ち、バレンタインチョコ作りがスタート。彼女へのお菓子作りが初めてである3人は、チョコの湯煎から、とても緊張している様子だったが、「ガーナって種類めっちゃあるんだね」、「カラフルでかわいくね？」、「笑顔にさせたいな」、「喜ばせよう！」と楽しみながら、彼女のどんなところが好きなのか“男子トーク”も交えて仲良く進めていく。
トッピングもこだわりを持ってアレンジしていき、ついに完成。カラフルでかわいく仕上がった手作りチョコに、「すごくない？」「めっちゃいい」と大満足の3人は、気持ちをさらに伝えるため、彼女へのメッセージを書いてラッピング。溺愛彼氏からの手作りチョコ、彼女たちの反応は…？
イルミネーションが点灯する観覧車の前で待ち合わせをする“きんりのカップル” 。きんごが「言葉遣いが優しい。一つ一つの言葉に気持ちがこもっていて、一緒にいて気が合う」と溺愛するりのんに渡したのは、4色のカラフルな「ガーナチョコレート」とトッピングが映える「KAWAIIチョコ」。見た目もかわいいチョコに、「わあ！」と感動しながらも、早速ひとくち食べるりのん。「ん〜おいしすぎ！」と目を輝かせる様子に、きんごの表情もホッと緩んでいた。
バレンタインチョコを手作り中も「メガンちゃんの笑顔が好き。だから笑顔にさせたい。大好き」と溺愛トークをしていたそうま。「ジャーン、俺からのバレンタイン」と渡したのは、4色のカラフルな「ガーナチョコレート」を溶かして広げ、マーブルにし、ナッツやドライフルーツをかわいくデコレーションした「ガーナチョコバーク」。早速ひとくち食べたメガンは、目を見開いて「めっちゃ美味しい！」と大絶賛。2人で「イェーイ！」と笑顔でハイタッチしながら、バレンタインを思いっきり楽しむのだった。
はるとが作ったのは、 4色のカラフルな「ガーナチョコレート」を使用したコロンとした見た目もかわいい「ガーナケーキポップ」。「一緒にいて安心する。サプライズをした時に、思ったより、喜んでくれるから今回もちゃんと渡したい」と溺愛する、ゆいのために、ラッピングもこだわったバレンタインチョコをドキドキしながら渡す。「え！かわいい！お花みたいになってる。おいしい！」と喜び、笑みを浮かべるゆいの様子に、「よかった〜」っとホッとするはるとだった。
溺愛彼氏のバレンタイン大作戦は無事に大成功。手作りバレンタインを通して、互いのことがもっと好きになったと語ってくれた3組のカップルたちだった。
■出演者コメント
きんご：かわいくデコレーションできて、バレンタインチョコ作りは楽しかったです！おいしいチョコを作って、りのんちゃんに笑顔になってもらえて良かったです！
りのん：トッピングのハートなどがめっちゃかわいかったし、味もすっごくおいしかったです。いっぱい美味しいチョコを食べられてうれしかったです。もう幸せでした！
そうま：初めてのお菓子作りでうまくできるか不安でしたが、結構うまくできて、すごい楽しかったです。作ったチョコを渡した時、メガンちゃんがすごく喜んでくれましたし、食べて「おいしい」と言ってもらえました。自分も思ったよりうまくできたし、ちゃんと喜んでもらえてうれしかったです。
メガン：男の子からバレンタインをもらうのは初めてだし、手作りというのがめっちゃうれしくて、すごい幸せでした！（そうまは）料理などは苦手と聞いていたので、急なサプライズに驚きました。「そうまくん、こんなん作れるんや〜」と新しい一面も見られてうれしかったです。味もおいしくて、私がイチゴ好きなのを知ってドライフルーツをのせてくれたり、マーブル模様にしてくれたりと、工夫してくれていたのが、かわいかったです。
はると：初めて、バレンタインチョコを手作りしてみて想像以上に大変でしたが、一生懸命作って、その分喜んでもらえてすごくうれしかったです。サプライズは「めちゃめちゃ成功」ということで、いいんじゃないでしょうか。
ゆい：はるとが初めてチョコをサプライズで作ってくれて、超うれしかったです。久々にキュンキュンしました（笑）。久々のサプライズで、しかも、手作り系は初めてだったので、めちゃめちゃうれしかったです！中がケーキになっていて周りにチョコがついていたり、大好きなイチゴを使ってくれたりと味もおいしかったです。
