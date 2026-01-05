ÂÎ©Ë½Áö£±£´¿Í»à½ý¡¢£³£·ºÐÃË¤ò»¦¿Í¤ä¤Ò¤Æ¨¤²ÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¡ÄÊâÆ»Ë½Áö¤Ç¡ÖÌ¤É¬¤Î¸Î°Õ¡×¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ
¡¡ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¤Î¹ñÆ»¤ÇºòÇ¯£±£±·î¡¢¼Ö¤¬Ë½Áö¤·¤Æ£²¿Í¤¬»àË´¡¢£±£²¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï£µÆü¡¢Æ±¶èÏ»·î¡¢¿¦¶ÈÉÔ¾Ü²£ÈøÍ¥Í´ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£·¡Ë¤ò»¦¿Í¤È»¦¿ÍÌ¤¿ë¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¡Ê¤Ò¤Æ¨¤²¡ËÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡Êâ¹Ô¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤¬¤éÊâÆ»¤òË½Áö¤·¤¿ÅÀ¤ä¶¡½ÒÆâÍÆ¤Ê¤É¤«¤é¡¢¿Í¤ò¤Ï¤Í¤ì¤Ð»àË´¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡ÖÌ¤É¬¤Î¸Î°Õ¡×¤Î»¦°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²£ÈøÍÆµ¿¼Ô¤ÏºòÇ¯£±£±·î£²£´Æü¸á¸å£°»þÈ¾º¢¡¢Æ±¶èÇßÅç¤Î¹ñÆ»£´¹æ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢Æ»Ï©º¸Â¦¤ÎÊâÆ»¤òË½Áö¡£¼«Å¾¼Ö¤Ç¿®¹æÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±¶è·ª¸¶¤ÎÌµ¿¦¿ùËÜ¸¦Æó¤µ¤ó¡ÊÅö»þ£¸£±ºÐ¡Ë¤ò¤Ï¤Í¤Æ»¦³²¤·¤¿¤Û¤«¡¢£µ£±¡Á£·£¸ºÐ¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤éÃË½÷£µ¿Í¤ò¤Ï¤Í¤Æ½Å·Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡²£ÈøÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼Ö¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤éÊâÆ»¤òÌó£±£³£°¥á¡¼¥È¥ëÁö¹Ô¤·¡¢¿ùËÜ¤µ¤ó¤é£¶¿Í¤ò¤Ï¤Í¤¿»þ¤Î»þÂ®¤ÏÌó£´£µ¡Á£¶£´¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡Ö¤Ï¤Í¤ëÁ°¤ËÃË¤Î¿Í¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÊâÆ»¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤éË´¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼Ö¤Ï»ö¸Î¤ÎÌó£²»þ´ÖÁ°¤Ë¶á¤¯¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤ÇÅð¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£²£ÈøÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÅðÆñ¼Ö¤Çºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¤ò½ä¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÌó£²£°¥¥íÁö¹Ô¡£¹ñÆ»£´¹æ¤Ç¤ÏÌó£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ñ¥È¥«¡¼¤ÎÄÉÀ×¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ää»ß¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤ºÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ö¸ÎÅöÆü¡¢¼Ö¤ÎÀàÅðÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢ÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤Æ²£ÃÇÊâÆ»¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÀÒ¤Î²ñ¼Ò°÷¥Æ¥¹¥¿¥É¡¦¥°¥é¥Ç¥£¥¹¡¦¥°¥ì¥¤¥¹¤µ¤ó¡ÊÅö»þ£²£¸ºÐ¡Ë¤ò¤Ï¤Í¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤ÆºòÇ¯£±£²·î¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾»à½ý¹Ô°Ù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê´í¸±±¿Å¾Ã×»à¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²£ÈøÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¥Ñ¥È¥«¡¼¤ËÊá¤Þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆ¨¤²¤¿¡×¤È¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Ä£¤Ï¥Æ¥¹¥¿¥É¤µ¤ó¤ò¤Ï¤Í¤¿¸å¡¢½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿Á°Êý¤Î¼ÖÎó¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÊâÆ»¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ö¸Î¤Î¶²ÉÝ¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¡×
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ùËÜ¤µ¤ó¤ÏÅìµþÅÔÂÎ©¶èÆâ¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¤¸¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤àÃËÀ¡Ê£¸£³¡Ë¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¿ùËÜ¤µ¤ó¤È¤¤¤Ä¤â¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Öµ¤¤µ¤¯¤Ç²º¤ä¤«¤Ê¿Í¡£¼«Å¾¼Ö¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ó¤Ê»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÊâÆ»¤Ç¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿£¶¿Í¤Î¤¦¤Á£³¿Í¤ÏÎ¾Â¹üÀÞ¤Ê¤É¤Î½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢º£¤âÆþ±¡À¸³è¤òÁ÷¤ë¡£ÏÓ¤Ê¤É¤Ë¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿Æ±¶è¤Î£·£°ºÐÂå½÷À¤Ï¡¢¡Ö»ö¸Î¤Î»þ¤Î¶²ÉÝ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤º¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£