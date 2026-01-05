【森永卓郎さんに相談】「72歳でオルカン積み立て始めました！」→「今すぐ全額解約してください」年齢によって最適な戦略は変わる？【インタビュー】
ダ・ヴィンチWebで連載していた『モリタクさんの「お金の話」もりだくさん！』があんじゅ先生(@wakanjyu321)の手によってコミカライズ。舞台は、メイドカフェ「森盛」。お金に悩める相談者たちが森永卓郎さんに助けを求めて、今日も扉を叩く。お金の悩みは人生の悩み…森永卓郎さんの回答に、あなたの人生も救われるかも…!?
※2024年5月に掲載した連載をコミカライズしたものになります。質問の回答には、漫画担当のあんじゅ先生に回答してもらいました。
1.今回のマンガでは72歳の母親が投資デビューをした、という話から始まります。あんじゅ先生は身近な人（親など）から資産運用について相談されることはありますか？もし可能であればどんな相談だったのか教えてください。
あんじゅ先生：他界した祖父が株で大損しているため、親はとんでもなく投資には後ろ向きです。証券会社の口座を開いただけで怒られました。しかし積み立て系の投資はすごく前向きです。以前私が勤めていた私立大学の給料の中で、当時の私学共済の積み立ての金利が良かったので給料の中で自分のと親の積み立てをしていました。そうすると支払いされる給料がアルバイトくらいの金額になるため同期の会計担当に心配されていました。
2.あんじゅ先生は、リスクを取ってリターンを取りに行くタイプですか？ それともリスクを最小限にしたいタイプですか？
あんじゅ先生：人生において、脱サラをしているのでリスクは取っているタイプに見えると思うのですが、失敗した時のことは考えていました。
大学職員を辞めて漫画家をしているのですが、クリエイター系の仕事をしたいなと思いつつ３年経ってもちっとも目が出なかったらまた大学に戻ろうとしてました。意外と退職後には失業手当や職業訓練校などでお金を受給しながら勉強できましたし、周りの人は応援してくれるし人生最大のリスクをとったつもりが意外と優しい世界だったことに気づきました。
3.あんじゅ先生はXでお金に関するお話なども発信されていると思います。フォロワーさんの属性がこういう人たちだから、こんな発信をするようにしている、など心がけていることがあれば教えてください。
あんじゅ先生：「すぐ実践できて、生活が良くなること」を発信すると良いと思います。私はできていません。
4.年齢によって資産運用の戦略が異なる、という学びのあるお話でした。「大切なことは高齢者は取返しのつかないリスクは絶対にとってはならないこと」だと森永さんも警鐘を鳴らしています。働き方、生き方、お金の使い方など含め、あんじゅ先生の未来戦略を教えてください。
あんじゅ先生：30代も後半になってきましたが、漫画家業界からしたら60代後半でも現役で週刊連載している方もおりますのでまだまだ若造です。
恵まれているのが、こういうすごい先輩たちがたくさんいる職業なので、自分の取るべき行動や将来像を思い描けます。
人生戦略の話ですが、2つやり続けたいことがあります。
１つは自分自身に満足せず自己投資し続けること。２つ目は一人にならずに仲間と切磋琢磨し続けることと。
簡単そうなのですが、歳を取れば取るほど難易度が上がります。自分が一番の財産、一番はじめにやることは自己投資だと思っています。
