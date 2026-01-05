FRUITS ZIPPER櫻井優衣、“平成プリ”公開で反響続々「タイムスリップしたみたい」「エピソードだけでエモい」
【モデルプレス＝2026/01/05】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の櫻井優衣が1月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。“平成プリ”を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】25歳アイドル「顔が良すぎ」と話題の平成プリ
櫻井は「平成プリ撮ってきた！念願！私の青春！」と添えて、プリクラを公開。今回櫻井が撮影したプリクラ機は、平成に流行ったプリクラを再現したものとなっており、1枚目は「平成（ハートマーク）プリ」と記し、2枚目は落書きなしでWピースを披露している。また、櫻井はこの投稿を引用し「下敷きと定規にいっぱい並べて貼ってたの懐かしい！！！！！」と青春の思い出を明かしていた。
この投稿には「画質めっちゃ懐かしい」「タイムスリップしたみたい」「どの時代も盛れてる」「顔が良すぎる」「エピソードだけでエモい」「ぶっ刺さる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
