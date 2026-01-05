FRUITS ZIPPER櫻井優衣、家族との初詣ショット公開「弟くんかっこいい」「微笑ましすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/05】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の櫻井優衣が1月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。家族との初詣の様子を公開した。
【写真】紅白出演25歳アイドル「弟くんかっこいい」話題の家族初詣ショット
櫻井は「明治神宮にいきました！」と記し、両親と弟との初詣を報告。ブラウンのロングコートを着用した櫻井が笑顔を見せるソロショットや家族との仲睦まじい写真を披露し、弟との2ショットには「また、かわいい弟エピが増えました」と説明文を添えた。
また、4日の投稿では弟とのエピソードを紹介。「お洋服が2人ともちょうどブラウンでいい感じだね」と弟に伝えたところ、「ゆいちゃんがブラウン着てきてたなと思って合わせたんだ」と言われたそうで「私ってそんなこと学ばせたっけ」「びっくりだよお姉ちゃんは」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「微笑ましすぎる」「弟さん、優衣ちゃんのコートの色に合わせるの可愛い」「弟くんかっこいい」「仲良し姉弟で微笑ましい」「尊い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆櫻井優衣、家族との初詣ショット披露
◆櫻井優衣の投稿に反響
