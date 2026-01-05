ÃæÀîæÆ»Ò¡¢Ç¥¿±¤ÇÂÎ½Å80¥¥íÁý¤«¤é1¥ö·î¤Ç20¥¥í¸º¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÉâ¼ð¤ß¤À¤Ã¤¿¡×ÁÐ»ÒÊú¤¨¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/05¡Û²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬1·î5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë POP UP ¥Þ¥ë¥·¥§ in GINAZA¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£ÁÐ»Ò¤Î»Ò°é¤Æ¤äÂÎ·¿¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û40ºÐÁÐ»Ò½Ð»º¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ÃåÊª¤Þ¤È¤Ã¤¿¸½ºß¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
2026Ç¯¤Ë»Ï¤á¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÃæÀî¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÉâ¼ð¤ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢80kg¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤½¤³¤«¤é1¥ö·î¤°¤é¤¤¤ÇÉâ¼ð¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢20²¿kgÍî¤Á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¡¢ÁÐ»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤È¤«¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£±¿Æ°¤¬Âç·ù¤¤¤À¤È¤âÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤½¤í¤½¤í±¿Æ°¤ò½¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
²ÈÂ²¤Çº£¸å¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÃæÀî¤Ï¡ÖËèÆü¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¡Ö¤³¤ì¤«¤éÎ¥Æý¿©¤È¤«¤Ê¤Î¤ÇÁ´Á³Àè¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤È¤«²óÅ¾¼÷»Ê¤È¤«¡¢¾ÆÆù¿©¤ÙÊüÂê¤È¤«Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¤«¡£Æ°Êª±à¤ËÍ·±àÃÏ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¡ÄÌÑÁÛ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡Ö»×½Õ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÈà½÷¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤â¤¦µã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÌ´¤È¤·¤Æ³ð¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÎÎÏºî¤ê¤ò¤·¤Æ¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¡¢È÷¤¨¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë POP UP ¥Þ¥ë¥·¥§ in GINAZA¡×¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡×¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ½ÐÈÇ25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¡Á1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¾¾²°¶äºÂ8³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡ÃæÀîæÆ»Ò¡¢Ç¥¿±¤ÇÂÎ½Å80¥¥íÁý
¢¡¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë POP UP ¥Þ¥ë¥·¥§ in GINAZA¡×
