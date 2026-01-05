¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¤È¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¿·ºî¥±¡¼¥/ËÌ³¤Æ»»º¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¡Ú¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¡Û
¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢2026Ç¯1·î5Æü¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤ÎÀ¸¥±¡¼¥¼è°·Å¹¤Ç¡Ö¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¡×¡Ö¥·¥Õ¥©¥ó(¥Æ¥£¥é¥ß¥¹)¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÌ³¤Æ»Ž¥¶å½£ÃÏÊý¡¢Ê¡°æŽ¥µþÅÔŽ¥¼¢²ìŽ¥Ä»¼èŽ¥Åçº¬Ž¥»³¸ýŽ¥°¦É²Ž¥¹âÃÎ¤ËÀ¸¥±¡¼¥¼è°·Å¹¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ò»ÀÌ£¤¬¾¯¤Ê¤¯¥³¥¯¤Î¤¢¤ëËÌ³¤Æ»»º¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¤ò»ÈÍÑ¡Ó
¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¥³¥³¥¢¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤Ë¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¡£¥¤¥¿¥ê¥¢À¸¤Þ¤ì¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÌ£³Ð¤Ë¹çÃ×¤·¡¢ÆüËÜ¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¿Íµ¤¤Î¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¤È¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¿·ºî¥±¡¼¥¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢»ÀÌ£¤¬¾¯¤Ê¤¯¥³¥¯¤Î¤¢¤ëËÌ³¤Æ»»º¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¢¡¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×
²Á³Ê:ÀÇ¹þ518±ß
ÈÎÇä´ü´Ö:1·î5Æü¡Á2·î27Æü¤´¤í
¥¤¥¿¥ê¥¢È¯¾Í¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¡£ËÌ³¤Æ»»º¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¯¥ì¡¼¥×Èé¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤·¤ß¹þ¤Þ¤»¤¿¥³¥³¥¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤òÃúÇ«¤Ë½Å¤Í¤¿¡£´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Í¤¿¥¯¥ì¡¼¥×¤Î¿©´¶¡¢Ç»¸ü¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê´Å¤µ¤È¤Û¤í¶ì¤µ¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
¡Ú±ÉÍÜÀ®Ê¬(1¸ÄÅö¤¿¤ê)¡Û
Ç®ÎÌ:371kcal
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á:5.8g
»é¼Á:24.8g
Ãº¿å²½Êª:31.2g
¿©±öÁêÅöÎÌ:0.3g
¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼ ¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¢¡¥·¥Õ¥©¥ó(¥Æ¥£¥é¥ß¥¹)
²Á³Ê:ÀÇ¹þ421±ß
ÈÎÇä´ü´Ö:1·î5Æü¡Á2·î27Æü¤´¤í
¥¤¥¿¥ê¥¢È¯¾Í¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¡£ËÌ³¤Æ»»º¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Á¡¼¥º¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼É÷Ì£¥·¥Õ¥©¥ó¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡£Ç»¸ü¤Ê¤¬¤é¤â·Ú¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤È¡¢¤Û¤í¶ì¤µ¤ÎÀäÌ¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ú±ÉÍÜÀ®Ê¬(1¸ÄÅö¤¿¤ê)¡Û
Ç®ÎÌ:392kcal
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á:5.7g
»é¼Á:27.3g
Ãº¿å²½Êª:31.1g
¿©±öÁêÅöÎÌ:0.3g
¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼ ¥·¥Õ¥©¥ó(¥Æ¥£¥é¥ß¥¹)