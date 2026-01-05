麒麟・川島明、“宮舘涼太推し”妻が作った特注うちわのメッセージに本人反応 Snow Manライブも「ファンクラブで応募」
【モデルプレス＝2026/01/05】お笑いコンビ・麒麟の川島明が、3日放送のTBSラジオ「宮舘涼太のロイヤルサロン」（毎週日曜よる6時〜）の2時間スペシャル「宮舘涼太のロイヤルロイヤルサロン」（ひる1時〜）に出演。Snow Manの“宮舘涼太推し”の妻の様子を明かした。
【写真】川島明「ラヴィット！」年末特番への豪華差し入れ
川島は妻が宮舘のファンであると明かし「昨年末、ほんまにガチで（Snow Manの）ライブに当たってる」と告白。「ずーっとファンクラブで応募して、応募して『アカンかった』と言っていたのが、昨年末の24日のが当たって。そこからうちわを発注しだして」と妻の様子を話すと宮舘は「え！」と声を上げた。そして、川島は「見られる距離にはいないと思いますけど、気持ちですよね。売っているやつはもちろんですけど、自分で文字を書き込むやつを業者に伝えて。何ていう文字を舘様に見せるかで1週間くらい悩んで。例えば『舘様頑張れ』っていっても頑張っているのはもう分かっている。だから『失礼だよ』と言って」と特注うちわを作る上での妻とのやりとりを回想した。
また「『舘様こっち向いて』も妻からしたら烏滸がましいらしい」と話し「色々考えた結果、奥さんが作ったうちわ、先程僕の元に『完成しました』って送られてきて」と打ち明けると、宮舘は「見せて頂けないでしょうか？」と反応した。
川島は妻の考えたうちわのメッセージは「舘様お健やかで」であると伝えると2人で笑い合う展開に。しかし、宮舘は「えー！嬉しい」と声を弾ませ「しかも『お』が付いている」と上品な言葉選びにも注目。川島は「ちゃんと薔薇とハートで、メンバーカラーの赤にして。まじで作っている。すごいのよ、キュンキュンで。（ライブに）当たってからというもの。（昨年の）10月からすごく機嫌が良い」と妻の“宮舘愛”を語っていた。
情報：TBSラジオ
【Not Sponsored 記事】
