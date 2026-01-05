マクドナルド、“とろけるホットパイ”期間限定登場 新作は「塩キャラメルアーモンドパイ」
【モデルプレス＝2026/01/05】マクドナルドでは、サクサクのパイ生地に、相性抜群のクリームをたっぷり詰めた人気ホットスイーツ「とろけるホットパイ」から、2025年に好評だった「生チョコクリームパイ」に加え、初登場の「塩キャラメルアーモンドパイ」を、1月7日より期間限定で販売する。
「塩キャラメルアーモンドパイ」は、「とろけるホットパイ」シリーズで史上初となるクリームが3層仕立てになったホットパイ。アーモンドクリームには香ばしいクッキーと細かく砕いて食感も楽しめるアーモンドダイスを散りばめ、ほんのり塩味がアクセントの塩キャラメルクリームと、さらに濃厚なキャラメルフィリングが詰まっている。3種類のクリームが重ねるおいしさと食感のバランスがマッチし、ひと口ごとに違ったおいしさを堪能。年明けの忙しい合間や冬のリラックスタイムにぴったりなホットスイーツとなっている。
「生チョコクリームパイ」は、チョコレートと生クリームを使用した、生チョコクリームの甘さとほろ苦さが絶妙なバランスのホットパイです。ココアパウダーを練り込んだサクサクのパイ生地に包まれ、ひと口食べると、とろりとなめらかな質感とツヤのある生チョコクリームが口いっぱいに広がる。コクのある味わいで心も体もとろけるような幸せを感じられる一品だ。仕事や勉強の合間、寒い日の外出後など、自分へのご褒美にぴったりのホットスイーツで、カフェタイムのお供やディナー後のデザートとしても楽しむことができる。
また、1月7日より放映開始となる新テレビCM「私のせいじゃない！」篇には、2025年に引き続き伊藤沙莉と、マクドナルドのテレビCMに初出演となる蛙亭のイワクラが、“ジム帰り”のシーンで共演。2人が「とろけるホットパイ」の誘惑にあらがえず、思わず店へ引き寄せられていく様子を、誰もが口ずさめる山本リンダの名曲「どうにもとまらない」に乗せてテンポよく描写。俳優とお笑い芸人のユーモラスな掛け合いと等身大のリアクションが見どころとなる。（modelpress編集部）
◆マクドナルド「塩キャラメルアーモンドパイ」初登場
◆CMでは伊藤沙莉＆イワクラが共演
