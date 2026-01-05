タレントの中川翔子が５日、東京・松屋銀座で開催中の「リサとガスパール ＰＯＰ ＵＰマルシェ ｉｎ ＧＩＮＺＡ」（１９日まで）オープニングイベントに出席した。昨年９月に双子の男児を出産。双子育児の奮闘ぶりを語った。

４０歳で双子男児の母になった中川は「人生がまるっと塗りかわった。自分の人生から双子の人生に変わった」と心境に大きな変化があったという。双子育児は慌ただしいようで「ワンオペになった瞬間にダブルギャン泣き。抱っこしようにも腕があと８本くらいほしい。最近メゾネット形式を生み出して、あぐらをかいて膝の上で１人、腕で１人あやしています。ようやく泣きやんだと思ったら（来客の）ピンポーン。おむつ変えようと思ったら、（子どものおしっこで）噴水」と苦笑いで振り返った。

めまぐるしい日々だが、子育てを満喫している様子。「レベル４０からの徹夜は正直引きずります。それとひきかえに（子どもたちが）ニコニコしてくれると、落ち着く。リサとガスパールのような関係性でもある私の母が助けに来てくれて、ダラダラ未来の話をするのも楽しい」とほほ笑んだ。子どもたちが成長した未来の妄想も膨らむばかり。「ファミレス、回転寿司、焼き肉の食べ放題に連れて行きたい。思春期になって彼女をつれてくると思うと泣けますね。体力作りして、スクワットして、いろんなところに連れて行こうと思います」と声を弾ませた。