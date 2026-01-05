【30 MINUTES LABEL FES. OSAKA】 開催期間：2月28日～3月1日 会場：ハービスホール （大阪市北区梅田2-5-35 ハービスOSAKA地下2階） 入場料：無料

BANDAI SPIRITSは、イベント「30 MINUTES LABEL FES. OSAKA」を2月28日から3月1日に開催することを発表した。会場はハービスホール。入場料は無料。

本イベントは、「時間を忘れて楽しむ30分」をテーマとしたBANDAI SPIRITSのプラモデルブランド「30 MINUTES LABEL」の展示イベントとなっており、「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」「30 MINUTES SISTERS（30MS）」「30 MINUTES FANTASY（30MF）」「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」の様々な商品がお披露目される内容となっている。

今回各ブランドの公式Xアカウントより本イベントの開催決定を告知しているほか、キービジュアルが公開され、先頭に立つリシェッタが法被を着ているなど、2025年9月に行なわれた「30 MINUTES LABEL FES. 2025」から少しデザインが変更されている。

(C)BANDAI SPIRITS 2019

(C)BANDAI SPIRITS 2021

(C)BANDAI SPIRITS 2023