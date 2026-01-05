「30ML」の展示イベント「30 MINUTES LABEL FES」が大阪で開催決定！2月28日からハービスホールにて開催予定
BANDAI SPIRITSは、イベント「30 MINUTES LABEL FES. OSAKA」を2月28日から3月1日に開催することを発表した。会場はハービスホール。入場料は無料。
本イベントは、「時間を忘れて楽しむ30分」をテーマとしたBANDAI SPIRITSのプラモデルブランド「30 MINUTES LABEL」の展示イベントとなっており、「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」「30 MINUTES SISTERS（30MS）」「30 MINUTES FANTASY（30MF）」「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」の様々な商品がお披露目される内容となっている。
今回各ブランドの公式Xアカウントより本イベントの開催決定を告知しているほか、キービジュアルが公開され、先頭に立つリシェッタが法被を着ているなど、2025年9月に行なわれた「30 MINUTES LABEL FES. 2025」から少しデザインが変更されている。
