¡Ú¾¼ÏÂ101Ç¯ÌÜ¤Ë¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÎÂÀ×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Û¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼¤Ë¡ÖÀïÁè¿ë¹Ô¤ËÈ¼¤¦Á´ÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡ÈÂç¸µ¿ã¡É¤Î³Ð¸ç¤È²ùº¨
¡¡¾¼ÏÂ100Ç¯¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¾¼ÏÂ101Ç¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£1À¤µª¤ò·Ð¤Æ¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¹ñ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤Ë¾¼ÏÂ¤ÎÌÌ±Æ¤¬Éº¤¦¡£¤½¤ì¤Û¤É¤¢¤Î»þÂå¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§¤¿¤ë¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¾®ÅÄÉôÍº¼¡¡¦ÀÅ²¬Ê¡»ãÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤¬¡¢ÀïÁ°ÀïÃæ¤Î¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¼ÏÂ19Ç¯¡¢ºÇ¹âÀïÁè»ØÆ³²ñµÄ¤ËÎ×ÀÊ¤·¤¿¾¼ÏÂÅ·¹Ä¡£¤Û¤«¡¢¸½¾å¹ÄÊÅ²¼¤È¾´ý¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¤â
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡Ö¸½¿Í¿À¡×¡ÖÂç¸µ¿ã¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¹ÄÂÀ»Ò»þÂå¡Ê1921Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï6¤«·î¤ËµÚ¤Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÎòË¬¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¡Ê¡Á1918Ç¯¡Ë¤Î½ýÀ×¤òÄ¾ÀÜ¸«Ê¹¤¤·¡¢ÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤ò¶¯¤¯Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Î±Ñ¹ñ²¦¥¸¥ç¡¼¥¸5À¤¤«¤é¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÎ©·ûÀ¯¼£¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾ÀÜ³Ø¤Ó¡¢¤½¤ì¤òµ¡¤Ë¡ÖÎ©·û·¯¼ç¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«½ªÀ¸¤Ë¤ï¤¿¤ê¹Í¤¨¤¿¡×¤È¸å¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ï±ÑÊÆÊ©°Ë¤ÈÊÂ¤Ö5Âç¹ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÂè°ì¼¡ÂçÀï¸å¤Î¥Ñ¥ê¹ÖÏÂ²ñµÄ¡Ê1919Ç¯¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÍâÇ¯È¯Â¤·¤¿¹ñºÝÏ¢ÌÁ¤Ç¤Ï¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·³½Ì¤¬¿Ê¤à¹ñºÝ¶¨Ä´¤Î»þÂå¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÏÂ¨°Ì¸å¡¢²¤ÊÆ¤ÈÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¸¥ç¡¼¥¸5À¤¤«¤éÌ±¼çÀ©¤ä²¦¼¼¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤À±Æ¶Á¤Ç¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤¿¤ê¡¢Ä«¤«¤é¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤È¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤ÇÀ¾ÍÎ²½¤·¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¹ñºÝ¶¨Ä´¤Ë¤è¤ë·³½Ì¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë·³Éô¤é¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ±Ñ¤ÈÃÏÀ¯³ØÅª¤Ëµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¤È¤Î°Õ¼±¤ò»ý¤Á¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢Âè°ì¼¡ÂçÀï¤Ø¤Î»²Àï¤ÇÆÀ¤¿·ÐºÑÅªÍø±×¤ò·³½Ì¤Ë¤è¤ê¼º¤¦¤³¤È¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¼ÏÂ½é´ü¤Ë¤Ï·³Éô¤Ë¤è¤ë¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤¬Â³¤¡¢½Å¿Ã¤¿¤ëÀ¯¼£²È¤é¤¬Â¿¤¯µ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñºÝ¶¨Ä´¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÏÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼¤È¤ÎÂÐÖµ
¡¡¤½¤ÎÓåÌð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬1931Ç¯¤ÎËþ½£»öÊÑ¤À¡£À¤³¦¶²¹²¡Ê1929Ç¯¡Ë¤Ë»Ï¤Þ¤ë·ÐºÑÉÔ¶·¤âÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«Á°¤Î¿¢Ì±ÃÏ·ÐºÑ·÷¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤ÐÆüËÜ¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¾ÇÁç´¶¤«¤é·³Éô¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢ÀïÁè¤Î»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¾¼ÏÂÅ·¹Ä¼«¿È¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ÊÀïÀþ³ÈÂç¤òË¾¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·³¤ò»ß¤á¤ë½Ñ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·³»öÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë·³Éô¤òÀâÆÀ¤¹¤ëº¬µò¤Ï»ý¤Æ¤º¡¢È¿ÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÆó¡¦ÆóÏ»»ö·ï¡×¤Ç±½¤µ¤ì¤¿¹Ä°ÌÒÕÃ¥¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤âÆ¬¤Î¶ù¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡1937Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ëÆüÃæÀïÁè¤¬Å¥¾Â²½¤·1941Ç¯¤ËÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÏÀïÁè¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Î¹¥ÀïÅª¤Ê°ìÌÌ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀïÁè¤ËÉé¤±¤ì¤ÐËüÀ¤°ì·Ï¤ÎÅ·¹Ä²È¤ÈÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¤ä¹ñ²È¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤È¤Î´íµ¡´¶¤ÎÉ½¤ï¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡½ªÀï¸å¡¢ÆüËÜ¤òÀêÎÎ¤·¤¿GHQ¤Î¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼¸µ¿ã¤È²ñ¤¤¡ÖÀïÁè¿ë¹Ô¤ËÈ¼¤¦Á´ÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤Î°ïÏÃ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤È°ú¤´¹¤¨¤ËÅ·¹Ä²È¤ÈÆüËÜ¤ò¼é¤ë³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡1945Ç¯8·î¤Î½ªÀï»þ¤Ë±Ó¤ó¤À¤È¤¤¤¦¸æÀ½¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¿È¤Ï¤¤¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤â¤¤¤¯¤µ¤È¤É¤á¤±¤ê¤¿¤À¤¿¤Õ¤ì¤æ¤¯Ì±¤ò¤ª¤â¤Ò¤Æ¡×
¡Ö¹ñ¤¬¤é¤ò¤¿¤À¼é¤é¤ó¤È¤¤¤Ð¤éÆ»¤¹¤¹¤ß¤æ¤¯¤È¤â¤¤¤¯¤µ¤È¤á¤±¤ê¡×
¡¡¿¼¤¤²ùº¨¤È¤È¤â¤Ë¡¢Å·¹Ä¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹ñÊÁ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¼«¸Êµ¾À·¤ò±Þ¤ï¤Ê¤¤¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Îµ¤»ý¤Á¤¬É½¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2026Ç¯1·î16¡¦23Æü¹æ